Ancora nessuno ha risolto questo ENIGMA di matematica | Attiva il cervello ed entri nei Guinness: 10 secondi per provare

Se riesci a svelare ciò che si cela dietro l’enigma allora vuol dire che sei un genio a tutti gli effetti. Affronta la sfida e non te ne pentirai.

Mettersi alla prova è sicuramente sinonimo di voler migliorare andando oltre i propri limiti. Questo permette di ampliare non solo il proprio bagaglio culturale, ma anche quello personale. Non a caso ogni scusa è buona per lavorare sui punti che reputi deboli.

Un modo per riuscire in quest’impresa è senza dubbio ricorrere ai test del quoziente intellettivo. Sono ottimi per misurare la propria intelligenza tenendo conto di alcuni parametri introdotti in passato da psicologi di un certo spessore. Tra questi possiamo menzionare Alfred Binet.

Ci sono tanti siti dove ci sono test che fanno al caso tuo e sono gratuiti. Propongono diverse modalità, come delle immagini in cui trovare degli errori e delle operazioni matematiche.

La matematica affascina e allo stesso tempo spaventa coloro che non hanno un buon ricordo tipico dei banchi di scuola. In realtà basta seguire delle semplici regole e il gioco è fatto.

Risolvi in pochi secondi l’enigma e mostra il tuo QI

Sul sito younipa.it c’è un test matematico che sta mettendo in difficoltà chi riesce a sfruttare appieno le proprie abilità cognitive. È importante ricordare le regole da applicare in determinati esercizi e non farsi prendere dal panico. La sfida diventa più accattivante nel momento in cui c’è un tempo minimo da rispettare. Ma in che cosa consiste? Andiamo subito a scoprirlo.

((35-15) x 2) + (40:10) – 8, questa è l’espressione da svolgere e solo il 23% ha dato una risposta corretta. Sembra semplice, ma non è assolutamente così per coloro che non amano in particolar modo la matematica. Se non si rispetta l’ordine delle operazioni matematiche da svolgere allora non si arriverà mai al risultato.

Tutti i passaggi da fare per avere la soluzione

Per coloro che non hanno difficoltà con i numeri sarà sicuramente una passeggiata. Per gli altri il discorso è diverso ed è proprio per questi che verranno illustrati tutti i passaggi, senza la tralasciare alcun dettaglio. Prima di tutto bisogna risolvere la parentesi 35 – 15 con il risultato 20 e poi moltiplicare con 2 per ottenere 40. Poi si svolge l’altra parentesi 40:10 e 4 sarà il risultato che si avrà. Alla fine resterà l’addizione 40 + 4 con risultato 44 poi c’è la sottrazione.

44 – 8 darà come risultato finale il numero 36. Ovviamente per arrivare a tutto ciò è essenziale sapere delle regole basilari quando si svolgono delle espressioni. Per esempio svolgere prima le parentesi tonde, le quadre e infine le graffe. Per quanto riguarda le operazioni, in linea massima prima le divisioni e le moltiplicazioni per poi arrivare alle sottrazioni e alle addizioni.