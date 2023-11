Amadeus, scelta una delle co-conduttrici per Sanremo 2024: lei sì che è la regina di Roma

Amadeus, il buon Sebastiani ha scelto una delle co- conduttrici del Festival. Parliamo della vera regina di Roma.

Manca davvero poco al fischio d’inizio della nuova e super attesa edizione della kermesse canora che tutto il mondo ci invidia. L’attesa è ancora più resa frizzante dal fatto che pare sia davvero l’ultima che veda impegnatissimo nel duplice ruolo di conduttore e di direttore artistico il mitico Amadeo Sebastiani in arte Amadeus.

Per lui sarà la quinta. In ogni caso nelle ultime ore si vocifera che potrebbe ripensarci anche se è forte anche l’idea che nel 2025 possa arrivare un grande nome direttamente dalle Reti Mediaset. E fra di essi si sussurra anche, udite udite, la splendida Barbara D’Urso che in effetti ha promesso grandissime sorprese ai suoi fan.

In ogni caso pare che Carmelita non salirà almeno nel 2024 sul palco, assai prestigioso, del Teatro Ariston come squisita ospite o per co- condurre una serata con Ama. Anzi, a onor del vero, da un po’ di tempo non si parla più a spron battuto delle donne che lo affiancheranno nel corso delle cinque puntate.

Amadeus, scelta una co-conduttrice per il Festival, la vera regina di Roma

Inizialmente si era fatto anche il nome della divina Annalisa ma poi ogni cosa è stata taciuta. Fatto sta che ora come ora si fa sempre più strada sul Web, espandendosi a macchia d’olio, un rumors che vorrebbe vedere al fianco di Sebastiani, almeno per una serata, una conduttrice molto amata dagli italiani.

Non opera però in Rai ma alla diretta concorrenza, dunque a Mediaset. Peccato che lei non abbia alcun contratto firmato con l’Azienda del Biscione e che ultimamente non abbia attuato alcuna ospitata nemmeno nel salotto dell’amica di sempre Silvia Toffanin. E ora sta facendo parlare di lei grazie al suo docu film Unica, disponibile in esclusiva su Netflix. Avete capito di chi stiamo parlando?

Ilary Blasi pronta per l’Ariston? La forte indiscrezione

Sì, avete capito bene, proprio di lei, della meravigliosa Ilary Blasi che tra l’altro è da pochissimo diventata nuovamente zia. Difatti l’adorata sorella Melory ha messo al mondo il suo secondo bambino e lei non vede l’ora di conoscerlo. Fatto sta che ora l’accorta Deianira Marzano ci ha reso parteci di questa possibilità lavorativa per la showgirl romana che da tantissimi è considerata più che mai la vera regina di Roma.

E lo è dopo che in tantissimi hanno seguito con moltissima attenzione il docu film da poco citato che era di certo molto atteso. In esso ha raccontato di se e la sua verità sulla fine del suo lungo matrimonio con Francesco Totti. Presenti con lei anche le sorelle e la sua bellissima mamma.