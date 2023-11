Nancy Brilli, corpo martoriato: “16 denti rotti, naso, tumore e 7 operazioni alla pancia” | Il triste calvario

Durante un’intervista rilasciata a il Gazzettino.it Nancy Brilli ha svelato alcuni retroscena nella sua vita del tutto inaspettati. Andiamo a scoprire cosa ha vissuto in precedenza

Pseudonimo di Nicoletta Brilli, Nancy Brilli è un’attrice italiana nata il 10 aprile 1964. Ha debuttato nel film Claretta nel 1984 dove ha recitato con Claudia Cardinale. Da allora ha scalato la vetta del successo.

Nel suo curriculum nel corso del tempo ha aggiunto Se il tempo fosse un gambero, Sotto il ristorante cinese, Camping del terrore, Compagni di scuola, Un cane sciolto, Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie 2 e tanto altro ancora.

Per quanto riguarda la vita privata è stata sposata dal 1987 al 1990 con Massimo Ghini. Successivamente è convolata a nozze con Luca Manfredi che ha reso padre di un figlio. Poi ha avuto una relazione di 15 anni con il chirurgo estetico Roy De Vita.

Essendo un personaggio pubblico, rilascia ben volentieri delle interviste. Stavolta sì è aperta a 360 gradi, sia sul lavoro che sulla vita privata. Il suo racconto ha lasciato i lettori a bocca aperta.

Nancy Brilli e il drammatico racconto della sua vita

“Sono stata ascoltata pochissimo, specialmente nella prima parte della mia vita. Mia madre è morta ti avevo 10 anni, mio padre non c’è mai stato…Sono contenta di avere appena fatto la campagna ‘Non sei sola’ per far conoscere il 1522, il numero per aiutare le donne in difficoltà”.

Poi ha spiegato che nella sua vita ne ha passate tante: “Ho una rotula sintetica, i legamenti del ginocchio sinistro trapiantati, ustioni da asfalto, l’anca a pezzi, la mascella staccata, il naso rotto due volte”. Un’affermazione che ha lasciato tutti di stucco, compreso il giornalista. Per questo motivo le ha fatto una domanda mirata.

Eventi passati raccontati a ruota libera dall’attrice

*A 16 anni con la moto mi ruppi anche 16 denti, e un molare lo ingoiai direttamente. Il bis con il naso lo fece con mio figlio che a 1 anno fece un movimento brusco. Poi il tumore, le 7 operazioni alla pancia“. L’attrice ha confermato poi di aver avuto anche un incidente senza andare oltre nella spiegazione perché poi si è passati ad argomentare la sua gelosia negli anni passati.

“Ho fatto scenate, sfasciato auto, stanzetta albergo, tradito per vendetta, picchiato…Per difendermi. Mi è successo due volte e ho reagito. Non sono una che si fa menare“.