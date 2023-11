Ilary Blasi, cos’è successo davvero con lo sconosciuto incontrato per il caffè: la verità non detta a Netflix

In tanti sono curiosi di sapere qualche dettaglio in più che Ilary Blasi non ha dato durante la sua intervista. L’influencer Alessandro Rosica è intervenuto per accontentare i più curiosi

Ilary Blasi e Francesco Totti per mesi sono stati al centro dell’attenzione per via della loro inaspettata separazione. All’inizio è stata data la colpa a Noemi Bocchi, però l’ex calciatore è intervenuto per mettere in chiaro come sono andate realmente le cose. Dopo un po’ di tempo i due sono usciti allo scoperto e hanno approfittato della festa di compleanno di lui per baciarsi in pubblico davanti agli invitati.

Per quanto riguarda Ilary Blasi, nel primo periodo si è dedicata al lavoro e ai figli chiudendo il suo cuore ormai colmo di dolore. Per fortuna anche lei ha riacquistato il sorriso accanto all’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller.

Sono stati beccati dei fotografi di noti giornali di gossip, però sono usciti allo scoperto quando hanno pubblicato delle foto inequivocabili sui rispettivi profili social. I fan sono contenti per lei perché ha finalmente ritrovato il sorriso.

Da un po’ di tempo a questa parte è alle prese con gli avvocati per via della divisione dei beni familiari e per la questione dell’affidamento della prole. Cristian e Chanel hanno avuto la possibilità di decidere con chi dei due genitori stare a differenza della più piccola, Isabel, che starà con la madre. Di recente ha rilasciato un’intervista resa pubblica su Netflix, ma qualcosa non torna agli italiani. In tal caso ci ha pensato Alessandro Rosica.

La verità non detta da Ilary Blasi

Nel docufilm realizzato per Netflix Ilary Blasi si è aperta a 360 gradi su ciò che è avvenuto tra lei e ormai ex marito. Ha dichiarato tra le lacrime che non si sarebbe mai aspettata un finale del genere. Non avrebbe mai immaginato un simile comportamento da parte del padre dei suoi figli.

Ha ammesso che il tutto sarebbe partito da un caffè che ha preso con una persona e Totti non sarebbe riuscito a passarci sopra. Lei ha perdonato questioni precedenti mentre lui, a detta sua, non ci sarebbe riuscito. Ma chi è costui con il quale si è vista? Ecco la risposta.

“Si sono ripagati con la stessa moneta”

“Totti ha scoperto lei e l’amica sono andate a bere un caffè a casa di questo ragazzo sconosciuto che non era loro amico“, un utente social ha scritto in privato all’influencer, il quale ha subito dato una risposta.

“Non era solo un caffè, si è capito…Entrambi avevano altre vite da tantissimi anni. Non capisco perché provare a fare la santa in tutti i modi quando tutti sanno…Tutti”. La diretta interessata replicherà oppure opterà per il silenzio? Lo scopriremo probabilmente nelle prossime ore.