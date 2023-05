Alluvione Emilia Romagna 2023, Curcio: “Non c’è memoria di eventi simili”

(Adnkronos) –

Alluvione in Emilia Romagna. "Non c'è memoria di eventi di questo tipo in passato'' dice il capo Dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio. "Voglio dire grazie a sindaci, prefetti e presidenti di provincia perché queste attività vanno avanti ormai dal 2 maggio. Si tratta di eventi che si sono sviluppati con persistenza e classificati come rari". ''Abbiamo ancora criticità di soccorso con evacuazioni preventive e soccorsi a persone che non hanno lasciato le abitazioni e si sono rifugiate ai piani alti'' sottolinea. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

