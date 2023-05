Alluvione Emilia, 16 bombe d’acqua in 24 ore sulla Romagna. Quattro sulle Marche

(Adnkronos) – "Nell'arco di 24 ore si sono abbattute ben 16 bombe d'acqua sulla Romagna e 4 sulle Marche ma si sono registrate anche tempeste di vento e fulmini". E’ quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sui dati del European Severe Weather Database (Esivd) sugli effetti dell'ondata anomala del maltempo che ha gonfiato i fiumi e provocato una alluvione storica con danni incalcolabili e vittime nelle citta e nelle campagne per le quali si esprime profondo cordoglio. "La situazione è drammatica nelle aree rurali dove – sottolinea la Coldiretti – più difficile è l'arrivo dei soccorsi nelle aziende isolate con migliaia di ettari coltivati finiti sott'acqua e si cerca di mettere in salvo anche gli animali". "Ringraziamo i vigili del fuoco, la Protezione Civile e le forze dell'ordine, per l'azione di assistenza alle popolazioni colpite", ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare il grande impegno delle Federazioni della Coldiretti delle Emilia Romagna e delle Marche nell'affrontare una terribile emergenza di livello nazionalle" "Adesso la priorità – conclude Prandini – è mettere in salvo le vite umane ma da subito occorre partire con la ricostruzione di un sistema produttivo ed economico devastato dalla calamità". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

