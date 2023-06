Alluvione, Bignami: “Emilia Romagna chiede soldi sulla fiducia, vi fidereste?”. Pd insorge

(Adnkronos) – "Ad oggi ancora la Regione non ha trasmesso al Governo, benché richiesto, nessun elenco degli interventi da eseguire. Ha chiesto 2,3 miliardi subito, sulla fiducia. Voi vi fidereste di Schlein e compagni?". Lo scrive su Facebook il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami (Fdi), riguardo alle richieste avanzate dalla regione Emilia Romagna al tavolo sulla ricostruzione post-alluvione con il governo. Segue un post scriptum: "La cura del territorio colpito era competenza loro". Insorge il Pd. “Le parole del viceministro Bignami contro la regione Emilia Romagna sono inaccettabili – dichiara la senatrice del Pd Sandra Zampa – Dopo aver fatto inutili passerelle nei primi giorni dopo l’alluvione il governo non trova di meglio che insultare via social la regione Emilia Romagna. Ma Bignami sa bene che è il governo che deve stanziare le risorse e indicare il commissario alla ricostruzione. La destra continua a provocare, inventando ogni giorno scuse diverse e giocando una partita di potere sulla pelle delle imprese e delle famiglie dell’Emilia Romagna”. “Ad oggi, in Romagna le famiglie e le imprese stanno ancora aspettando gli indennizzi e i ristori promessi dal governo. In compenso, devono sorbirsi le polemiche senza fondamento del viceministro #Bignami. Uno che farebbe bene a iniziare a lavorare, più che stare sui social”, il tweet del senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd. —[email protected] (Web Info)

