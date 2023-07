Alloggi per studenti trasformati in hotel temporanei: ecco dove

(Adnkronos) – Alloggi per studenti trasformati in hotel temporanei. La piattaforma europea DoveVivo incrementa tramite la controllata Altido il business dei Pop-Up Hotel negli alloggi destinati di solito a studenti e trasformati per un periodo di tempo in hotel. Oggi la società è presente a Edimburgo, Dublino, Madrid e York con dieci interi edifici nei quartieri centrali delle rispettive città. Gestiti come hotel stagionali a breve termine, questi edifici vengono trasformati per offrire agli ospiti un alloggio alternativo durante i mesi estivi. Si tratta di unità che resterebbero vuote durante i mesi più caldi dell’anno perché gli studenti sono nella pausa estiva dalle lezioni universitarie e dagli esami. Di solito vengono “trasformati” in Pop-Up Hotel in alcuni periodi dell’anno che vanno dai 15 ai 38 giorni e hanno una dimensione che sta a metà tra un hotel e gli affitti a breve termine. Ad oggi gestisce cinque edifici di questo tipo a Edimburgo, in Scozia. Si tratta di edifici centralissimi con connessione wi-fi gratuita, servizi di cucina, bagno privato e aree comuni attrezzate come zona salotto e zona pranzo. A Dublino Altido è presente con due edifici: il primo situato in un’area a venti minuti a piedi dal centro e il secondo edificio è a soli dieci minuti. A York, in Inghilterra, il building offre camere moderne e confortevoli con bagno privato connessione wi-fi gratuita e postazioni di lavoro dedicate, a pochi passi dal Castello di York e dalle mura medievali. Doppia anche l’offerta su Madrid che propone due edifici entrambi poco distanti dalla famosa Plaza Mayor. “Questa è una delle aree di maggior crescita nel settore dell’ospitalità e continueremo ad accrescere il nostro portfolio stagionale" dichiara Will Parry, numero uno di Altido. "Quest’anno abbiamo più che raddoppiato la nostra offerta e abbiamo registrato un tasso di occupazione fino al 77% dei nostri Pop-Up Hotel”. —[email protected] (Web Info)

