Allerta meteo a Roma: lanciato l’allarme | Le cose da non fare assolutamente

Il sindaco di Roma ha firmato un’ordinanza per neve, ghiaccio e freddo. Ha dato delle raccomandazioni da seguire alla lettera, onde evitare problemi spiacevoli

In questi giorni l’Italia sta facendo i conti con una serie di fenomeni atmosferici che si stanno accentuando sempre più da quando l’umanità sta fronteggiando il cambiamento climatico. Infatti i meteorologi hanno fatto delle previsioni che non dovrebbero essere ignorate.

In poche parole dopo anni potrebbe ripresentarsi la neve nella capitale italiana. Una città innevata dunque, ma sempre suggestiva e ciò non comprometterà assolutamente il turismo. Basta pensare che con le imminenti feste natalizie tante sono le persone che ne approfittano per andare a visitare il Colosseo.

Purtroppo pare che la situazione andrà sempre più degenerando, ragion per cui gli altri vertici sono corsi ai ripari. In tal caso stiamo parlando del sindaco Roberto Gualtieri.

Il 5 dicembre aveva firmato l’ordinanza “Disposizioni di emergenza in caso di caduta di neve, la formazione di ghiaccio e un dado è di grande freddo” e all’interno sono state elencate tutte le raccomandazioni che i cittadini devono prendere in considerazione in caso di neve o ghiaccio. Ma quali sono le zone più a rischio? Quali sono le raccomandazioni citate? Andiamo subito a scoprirlo.

Il sindaco chiede ai cittadini la massima attenzione

Il sindaco ha firmato quest’ordinanza proprio quando c’è stato anche un calo delle temperature nelle ultime ore e gli esperti dicono che potrebbero calare ancor di più nei prossimi giorni. A Roma le zone a rischio sono quelle del Reatino e del Viterbese.

I cittadini possono contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde facilmente reperibile sul web. Nel frattempo, una volta avute le spiegazioni richieste, devono assolutamente tenere in considerazione delle raccomandazioni.

Le raccomandazioni da seguire alla lettera

Per evitare di imbattersi in episodi spiacevoli inerenti alla neve e al ghiaccio bisogna informarsi delle condizioni metereologiche avvalendosi dei mezzi di comunicazione, procurarsi l’attrezzatura necessaria (pala e scorte di sale), utilizzare materiali isolanti per proteggersi dal freddo ed evitare il congelamento delle tubature idriche esterni alle proprie case.

Tenere sempre a bada gli impianti di riscaldamento e sull’auto bisogna montare degli pneumatici invernali, oppure munirsi di catene da neve. Non si devono utilizzare mezzi di trasporto a due ruote ed è necessario limitare gli spostamenti. Non camminare nelle vicinanze di alberi e guidare con prudenza. Ovviamente da non dimenticare la scelta delle scarpe che devono essere antiscivolo per non cadere su asfalti scivolosi.