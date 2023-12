Neve a Roma: quando è prevista | Gli esperti fissano il periodo propizio

Incredibile, ma vero! Secondo le previsioni meteorologiche la capitale italiana sarà tinta di bianco. Ecco quando il Colosseo sarà ricoperto di neve

Roma è senza dubbio una delle mete turistiche più gettonate da sempre. Tante sono le persone che almeno una volta nella vita vanno nella capitale italiana per ammirare le sue inestimabili bellezze architettoniche e storiche. Tra le testimonianze del passato più visitate rientra ovviamente l’anfiteatro Flavio, ovvero il Colosseo realizzato ai tempi della dinastia dei Flavi (69-96 d.C.).

Ovviamente la città offre tanto altro: dalla buona cucina fino ad aree immerse nel verde poco distanti dal caos delle strade sempre affollate e trafficate. Un esempio? Il fiabesco paesaggio della Valle del Treja con il suo fiume e zone destinate al Pic nic. Con ingresso gratuito in ogni ora della giornata, è possibile fare a meno di una guida e praticare il trekking.

Sia Roma che dintorni sono dei luoghi unici ed è impossibile visitarli in qualsiasi stagione dell’anno. Inverno, autunno, primavera ed estate non incidono per niente sulle scelte di chi ama la natura e l’arte. D’altronde è ben risaputo che volere è potere, quindi tutto diventa fattibile.

Eppure le previsioni metteranno a dura prova anche i più temerari. Ecco quando la città sarà avvolta nel manto della neve secondo il parere dei meteorologi.

Le previsioni metereologiche danno queste indicazioni

Con il cambiamento climatico tante cose stravolgono la nostra quotidianità. Il Nord Italia è tinto di bianco e in montagna si scia una meraviglia.

Facendo un tuffo nel passato, nel 1965 dalla Gran Bretagna arrivarono masse d’aria di origine artica continentale che, entrate a contatto con quelle del Mar Tirreno, hanno fatto in modo che il territorio romano fosse coperto da un manto bianco spesso. A breve si ripeterà questo fenomeno atmosferico? Andiamo subito a scoprirlo.

Ecco il mese indicato per la neve su Roma

Negli anni passati la neve aveva superato i 40 cm in alcune zone. Anche se c’erano dei disagi evidenti, la neve ha coperto piazze, monumenti e strade dando una nuova immagine della città. Non siamo abituati a gestire questo tipo di situazioni. Infatti le autorità locali si sono rimboccate alle maniche per gestire l’emergenza.

Secondo i meteorologi a febbraio c’è un’alta probabilità che si verifichi nuovamente questo episodio. Il vortice polare potrebbe spostare verso l’Europa l’aria fredda che, in contatto con le acque calde e umide del Mediterraneo, avrebbe come conseguenza un alto tasso di umidità. Non ci resta che attendere l’arrivo di un nuovo anno.