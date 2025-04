Allarme stipendi, congelate le buste paga di maggio: inviata la comunicazione aziendale da INPS | Potrebbe non arrivarti lo stipendio

Brutte notizie per milioni di lavoratori italiani: uno dei diritti più sacrosanti potrebbe presto essere messo a repentaglio.

L’ultima cosa che i dipendenti italiani desiderano ricevere è una cattiva notizia, soprattutto quando si tratta del proprio stipendio. Come nel resto degli altri paesi dell’Unione Europea, questi ultimi vantano sia dei diritti che dei doveri.

La paga che si ottiene fa ovviamente parte della prima categoria. Quindi è un qualcosa che ogni lavoratore si aspetta di ricevere per il lavoro svolto nel corso delle settimane precedenti. Però, d’altro canto, si devono seguire una serie di regole se non si vuole rischiare di andare incontro a pesanti conseguenze, che possono includere il licenziamento.

Un altro dei diritti sacrosanti è rappresentato dalle ferie annuali: a nessun lavoratore che svolge un impiego regolare possono essere negate. Ma come funzionano esattamente e soprattutto cosa succede se il proprio datore non le concede?

Ferie o non ferie? Ecco come dovrebbero funzionare secondo la Legge Italiana

Oltre a rappresentare un diritto, le ferie sono fondamentali nella vita di ogni dipendente in quanto permette di staccare la spina e ricaricare le batterie psico-fisiche, magari con qualche giorno di vacanza o semplicemente rimanendo a casa in compagnia dei propri cari. Come previsto dalla legge, questi giorni sono remunerati.

Ma il datore di lavoro può decidere il periodo in cui ogni lavoratore può prenderle? La decisione spetta a quest’ultimo anche se è necessario rispetta una serie di regole ben precise. L’articolo 2109 del Codice Civile è molto chiaro in merito, affermando che una persona ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie retribuito, ma “nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro“.

Cosa succedere se non si prendono le ferie

Qualora il lavoratore non presenti un piano di ferie, soprattutt0 entro i termini massimi stabiliti per il loro godimento, allora il datore di lavoro ha diritto di sollecitarlo in modo da evitare che quest’ultimo perda giorni di ferie o si riduca ad averne un accumulo eccessivo. In questi casi, si può assegnare in modo legittimo i periodi di ferie.

Ovviamente la comunicazione delle ferie deve avvenire prontamente. Se però il dipendente non rispetta i giorni di ferie, e per esempio ne prende di più rispetto a quelli precedentemente stabiliti, allora si può andare incontro a pesanti sanzioni.