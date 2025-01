Allarme Italia, da questo mese IMPENNATA gas | Per evitare di finire sotto ai ponti prendi gli ultimi coupon, ne sono rimasti pochi

Non è più possibile continuare così, il costo del gas aumenta e hai solo questi ultimi coupon per restare a galla.

Le bollette alte sono ormai una compagnia fissa, ma negli ultimi anni sembrano essersi trasformate in un incubo ricorrente. A peggiorare le cose ci si mette anche l’inflazione, che fa schizzare verso l’alto il costo di qualsiasi cosa, dal pane al carburante.

Il caro vita è diventato il tema centrale delle chiacchiere quotidiane, che si tratti del supermercato o della fila alla posta. E poi arrivano le feste natalizie, che di certo non aiutano a risparmiare: regali, cenoni e luminarie trasformano dicembre in un mese “a rischio portafoglio”.

Per molte famiglie italiane, l’idea di tirare la cinghia è ormai realtà. Basta pensare che, secondo alcune stime, solo per i regali di Natale ogni italiano spende in media oltre 200 euro. Aggiungiamo i rincari delle bollette invernali ed ecco che gennaio si trasforma in un periodo di austerità forzata.

Legge di bilancio e bonus

La legge di bilancio cerca di mettere una pezza, ma non è sempre facile accontentare tutti. Nel 2025 sono stati previsti alcuni bonus specifici per le categorie più colpite dal caro vita. Tra questi ci sono agevolazioni per le famiglie numerose, incentivi per l’efficientamento energetico delle case e aiuti per i giovani under 35 che vogliono acquistare la prima abitazione.

C’è poi il bonus bollette, pensato per sostenere chi si trova in difficoltà economica a causa degli aumenti. Tuttavia, i criteri di accesso sono spesso complessi, e non tutti riescono a beneficiarne. Insomma, un piccolo aiuto c’è, ma molti italiani continuano a navigare in acque agitate, cercando di tenere la testa fuori dall’acqua.

Il gas è in aumento

Uno dei temi più scottanti è l’aumento del costo del gas. Dal 2020, con il Covid prima e la guerra in Ucraina poi, i prezzi hanno iniziato una corsa verso l’alto che sembra inarrestabile. A dicembre 2024, l’ARERA ha segnalato un incremento del 2,5% sul costo di riferimento del gas rispetto al mese precedente, e i costi europei hanno raggiunto i 51 euro per megawatt all’ora, un record assoluto. L’Italia sta quindi facendo pressione su Bruxelles per abbassare il tetto del prezzo del gas, oggi fissato a 180 euro per megaWatt/ora.

Il limite in questione è stato introdotto dall’Unione europea nell’ormai lontano 2022 per proteggere sì i consumatori, ma anche il consenso attorno a un certo tipo di mercato. La situazione è adesso preoccupante, specie perché ci sono in arrivo i mesi più freddi. Cosa fare? Bonus e coupon possono essere una soluzione a breve termine, ma non tutti possono beneficiarne. Secondo molti serve proprio un cambio di passo. Investire nelle rinnovabili e pianificare con rigore gli investimenti. Il prossimo inverno potrebbe essere il banco di prova decisivo per capire se l’Europa è davvero in grado di fronteggiare questa emergenza energetica. Il tutto è stato diffuso da Mamelipalestrina.it.