Alla scoperta delle isole più belle del mondo

Le isole rappresentano alcuni dei luoghi più affascinanti della Terra tant’è che spesso risultano tra le mete predilette dai turisti per le vacanze estive o per le fughe balneari invernali. A renderle così speciali è la combinazione di vari fattori. Da una parte, ci sono i panorami mozzafiato in cui la natura domina incontaminata. Dall’altra, c’è la particolarità di essere un satellite lontano dal resto del mondo in cui il tempo sembra fermo.

Nella vastità degli oceani che dominano il nostro Pianeta si possono trovare tante perle che vale la pena visitare almeno una volta nella vita per rilassarsi oppure per ritrovare sé stessi.

Le isole più belle dell’oceano Indiano

L’oceano Indiano può vantare la presenza di alcune isole tra le più belle per una vacanza al mare. Nelle sue acque, infatti, si trovano sia le Seychelles che le Maldive. L’arcipelago di 115 isole che forma Le Seychelles sono considerate un paradiso per gli amanti della natura, con una biodiversità unica che comprende tartarughe giganti e rare specie di uccelli. Le quasi 1200 isole coralline delle Maldive non sono di certo da meno con le loro acque cristalline e la sabbia bianchissima. Guardare il mare da una delle palafitte sull’acqua caratteristiche di questi luoghi è un’esperienza da provare assolutamente per rilassarsi e riconnettersi con la natura.

A poca distanza dalle coste orientali del continente africano si trova la quarta isola più grande al mondo, il Madagascar, famosa per la sua fauna unica: più del 90% delle specie animali e vegetali presenti non si trovano altrove. Soggiornare in uno dei tanti villaggi con spiagge paradisiache in Madagascar significa entrare in contatto con queste realtà uniche e assicurarsi un’esperienza di vita indimenticabile.

L’oceano Pacifico e le sue isole

Con le sue lagune turchesi, le montagne vulcaniche che si ergono alle spalle delle spiagge di sabbia bianca e la fauna marina incontaminata, Bora Bora attira ogni anno centinaia di visitatori in cerca di una fuga romantica o di un’avventura subacquea. Quest’isola della Polinesia francese è stata tanto decantata in letteratura e nel mondo dell’arte e ha anche legato il suo nome a quello di tante celebrit à hollywoodiane , primo fra tutte quello di Marlon Brando.

Un’altra gemma del Pacifico è Palawan, un’isola delle Filippine diventata Patrimonio dell’UNESCO per le sue meravigliose lagune, le formazioni rocciose calcaree e le acque cristalline. Le immersioni subacquee effettuate in queste zone sono assolutamente indimenticabili.

Le meraviglie dell’oceano Atlantico

Non serve andare molto lontano dall’Europa per trovare delle isole incantevoli. L’arcipelago delle Azzorre è un esempio perfetto di natura incontaminata. Le nove isole vulcaniche con i loro paesaggi verdeggianti, i laghi craterici e le cascate sono la meta ideale per chi ama l’ecoturismo. Anche il paesaggio marino è affascinante e caratteristico. Molte delle escursioni organizzate, infatti, riguardano la fauna marina e prevedono anche uscite in barca per avvistare le balene.

Le Isole Vergini britanniche rappresentano un’altra meta che gli amanti del mare dovrebbero valutare vista la presenza di acque cristalline e di spiagge di sabbia bianca. Sono tante le attività da praticare, dallo snorkeling alle immersioni.