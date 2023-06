Alfredo Cospito, attesa per oggi sentenza a Torino

(Adnkronos) – È ripreso oggi in tribunale a Torino il processo a carico di Alfredo Cospito, l’anarchico accusato di strage politica per l’attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano, e per l’ex compagna Anna Beniamino entrambi in video collegamento dalle carceri in cui sono reclusi. Cospito in apertura di udienza ha chiesto di poter fare dichiarazioni spontanee. Il processo era stato sospeso a dicembre in quanto i giudici torinesi avevano chiesto che la Corte Costituzionale si pronunciasse sull’eccezione di legittimità riguardo la ‘lieve entità’, un’attenuante che se riconosciuta non avrebbe consentito per Cospito la condanna all’ergastolo ma una pena compresa tra i 21 e i 24 anni. Lo scorso 18 aprile la Consulta si è espressa a favore del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti consentendo, dunque, una sentenza alternativa all’ergastolo come chiesto invece dall’accusa, rappresentata in aula dal pg Francesco Saluzzo e dal pm Paolo Scafi. Ad attendere la sentenza, prevista per oggi, un presidio davanti al Palagiustizia mentre una ventina di esponenti anarchici sono presenti in aula. —[email protected] (Web Info)

