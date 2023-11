Affari tuoi, come diventare concorrente: basta fare questo per partecipare e vincere un mucchio di soldi

Molti italiani si stanno chiedendo cosa bisogna fare per far parte del programma televisivo Affari tuoi in qualità di concorrente. La procedura da fare è semplice

Affari tuoi è un programma televisivo della Rai che per anni è stato messo nell’angolino per poi essere riproposto con al timone della conduzione l’insostituibile Amadeus. Non a caso gli alti vertici della rete sono contenti perché il conduttore sta dando ottimi risultati in termini di ascolto.

Il merito è senza dubbio anche nei concorrenti che si mettono in gioco davanti alle telecamere. Il pubblico li sostiene fino all’ultimo pacco, chiaro segno che il programma risulta essere coinvolgente. In tanti si chiedono cosa bisogna fare per poter avere la possibilità di portare a casa un bel montepremi.

Coloro che hanno voluto candidarsi per partecipare all’attuale programma televisivo hanno contattato la produzione dal 16 agosto al 30 settembre 2023. In che modo è stato possibile? Semplicemente chiamando il numero 06.45789191 da linea fissa e/o mobile dal lunedì alla domenica dalle ore 18:00 alle ore 24: 00. A colui che ha avuto modo di parlare con un operatore addetto è stato addebitato l’importo previsto dal piano tariffario. Altri, invece, si affidano al web cliccando sul sito www.giocherai.it nella sezione “Giochi in studio” con orari più flessibili.

I nomi dei concorrenti sono stati pubblicati sul sito www.endemolshine.it e www.rai.it. Ma bisogna avere dei requisiti per fare la richiesta di partecipazione? In primis bisogna essere maggiorenni per chiamare il numero o contattare tramite il sito menzionati.

Affari Tuoi, tutto quello che c’è da sapere per la candidatura

Non possono partecipare i minorenni, coloro che hanno già partecipato a un’edizione precedente, coloro che hanno già partecipato ad altre trasmissioni televisive con decorrenza da gennaio 2021, coloro che hanno condanne penali, coloro che hanno collaborato o collaborano tuttora con la Rai.

Bisogna dare tutti i dati della propria persona e sottoporsi a un’intervista telefonica dove c’è una sorta di presentazione. Se si supera questo step, occorrerà presentarsi nel luogo comunicato dalla redazione della Endemol Shine Italy.

I criteri considerati per la scelta dei concorrenti

Il candidato è sottoposto a un’intervista video registrata, elemento ulteriore per aiutare chi si occupa della scelta dei concorrenti. Su cosa si basano? I criteri sono i seguenti: bagaglio di esperienze personali, capacità comunicativa e il partner dell’aspirante concorrente.

Se non si è reperibili telefonicamente la Endemol Shine Italy sarà costretta a sostituire definitivamente con un altro candidato. Per avere ulteriori chiarimenti basta andare sul sito per scaricare pdf del regolamento e fare il provino.