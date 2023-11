Romina Power, magliettina strettissima e jeans attillati: senza le tuniche è irriconoscibile

Romina Power, l’artista americana con maglietta stretta e jeans super aderenti, mai vista così. Irriconoscibile!

Romina Power, la grande cantante e attrice, lascia ancora una volta di stucco i suoi numerosi estimatori, molti dei quali possono considerarsi il classico zoccolo duro. Di certo quando ha concluso il suo lungo matrimonio con Albano, i loro cuori si sono spezzati in mille pezzi dal momento che per tanto tempo hanno rappresentato una coppia bellissima e super affiatata.

Tanto più che hanno messo al mondo ben 4 figli e che da tempo sono diventati nonni. E a gennaio, esattamente poco dopo le festività natalizie, ripeteranno l’esperienza, decisamente molto emozionante, grazie alla figlia minore Romina Jr che diventerà mamma per la prima volta di un bel maschietto.

Il padre del nascituro, che è anche lui al settimo cielo, è il regista televisivo, Stefano Rastelli, che la ragazza ha conosciuto quando era ancora uno degli affetti stabili di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Tra l’altro la ragazza sta tenendo costantemente aggiornati i fan su Instagram sulla sua gravidanza che procede a gonfie vele.

Romina Power con magliettina strettissima e jeans attillati, irriconoscibile

E ciò chiaramente tranquillizzerà e non poco anche la sua divina mamma che incanta ancora e pure a iosa i suoi estimatori con la sua ragguardevole bellezza e il suo incredibile charme. Da moltissimi anni ha iniziato a seguire mirati percorsi spirituali che condivide con il figlio Yari al quale lei è legatissima anche perché forse il più simile a lei caratterialmente parlando.

Tuttavia il ragazzo, che è un bravo musicista, collabora a stretto giro con tanti artisti con cui il padre con il quale i rapporti, a quanto pare, non siano sempre idilliaci. Con l’ex invece Albano oggi li ha più che buoni. Si vogliono un gran bene e il loro è un rapporto professionale e fraterno. In ogni caso ora non è ciò a far parlare della Power ma ben altro. Lei con indosso una magliettina aderente e jeans attillati è davvero irriconoscibile.

Gli scatti dal sapore amarcord

Gli scatti in questione sono dal sapore squisitamente e infinitamente amarcord. Difatti ritraggono l’artista giovanissima, durante alcune esibizioni live. Allora, come oggi, i suoi capelli sono lunghissimi sebbene da ragazza li portasse castani e bei mossi se non proprio ricci, mettendo in chiara luce il suo vero animo da gitana.

Da tempo ha optato per il biondo ma non ha perso un briciolo del suo charme. Ha tuttavia cambiato il suo modo di vestirsi sia nella sua vita privata che durante quella pubblicata. Difatti ama optare da anni per comode tuniche, dai più svariati colori, portate con eleganza e illuminate e rese ancora più speciali dalla presenza di collane, bracciali e orecchini luminosi.