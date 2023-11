Elodie, il prima e il dopo lascia davvero interdetti: conciata così è irriconoscibile

Elodie, il prima e il dopo dell’artista che lascia senza parole. Conciata così è assolutamente irriconoscibile.

Quando parliamo di Elodie stiamo indubbiamente citando un’immensa artista immensa e con la A maiuscola oltre che decisamente poliedrica. Difatti non solo canta divinamente ma sa pure ballare e recitare alla grande. Sa condurre ed è super richiesta come modella e testimonial per svariati marchi e numerose realtà.

Dulcis in fundo è considerata, oltre che una vera pantera, un’icona di eleganza e di stile. Donna bellissima e dotata di una fisicità a dir poco spettacolare, sprizza sensualità e femminilità da tutti i pori. fa sognare letteralmente a bocca aperta i suoi numerosissimi estimatori ogni volta che condivide un suo scatto sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Lei si ama, si vuole bene e si rispetta. Sta bene con il suo corpo e non si fa alcun problema a mostrarlo. Anni fa però era molto più restia a farlo anche perché pareva assai timida e a tratti insicura. Parliamo di quando si è fatta conoscere ad ampio raggio sia dagli addetti ai lavori che dal grande pubblico grazie ad Amici.

Elodie, il prima e il dopo dell’artista

Alla Corte di Maria De Filippi ci ha conquistato con la sua voce, calda, graffiante e potente. Tra le sue prime fan la sua coach Emma Marrone e la giudice Loredana Bertè che si era commossa tantissime volte dopo le sue esibizioni canore in studio. Elodie non vinse ma arrivò seconda durante la seguitissima finale dove trionfò l’amico e collega Sergio Sylvestre.

Nonostante ciò non è più uscita dal vasto mondo della musica, nonché dello spettacolo in linea generale e la sua ascesa è stata inarrestabile. Ha dato alle stampa tanti singoli e album di successo e ha dato il via a importantissime collaborazioni. Pian piano lei è cresciuta sempre più e ha cambiato vari look anche a livello di chiome e non solo. Ve la ricordate ai tempi della sua partecipazione al padre di tutti i talent? Come era conciata da Queen Mary.

Conciata così ad Amici

Alla Corte di Maria De Filippi lei si era presentata con dei corti capelli rosa confetto che ha portato poi per un periodo breve di tempo. Difatti ben presto ha deciso di optare per il biondo platino. Le chiome si sono allungate e sovente si è mostrata con delle treccine afro. Ha poi puntato su tinte più scure.

Oggi le ha corvine, lunghe e perfettamente lisce, luminose e setose. I suoi outfit sono molto chic, nonché giocati sul vedo e non vedo. Il suo splendido corpo e le sue fantastiche curve sono messe ben in evidenza e anche il make up è super presente e studiato nei minimi dettagli. E lei, più passa il tempo, e più diventa una grande diva.