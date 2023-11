Deborah Iurato, da timida vincitrice di Amici a bomba mozzafiato: neanche la De Filippi la riconoscerebbe

Sono passati anni dalla partecipazione ad Amici di Deborah Iurato. Per questo motivo in tanti si sono chiesti di cosa si sta occupando e come è diventata nel corso del tempo. Una foto vi lascerà a bocca aperta!

Grazie ad Amici si ha la possibilità di sfondare nel mondo dello spettacolo grazie al proprio talento nel canto o nella danza. Ai provini i maestri conoscono degli aspiranti allievi, ma solo pochi riescono a ottenere un banco al primo colpo. Altri, invece, si giocano come ultima carta una sfida immediata.

Durante l’anno all’interno del talent show vengono seguiti costantemente da maestri d’eccezione, anche se questi puntualmente discutono per opinioni diverse. Basta menzionare Rudy Zerbi alle prese con Anna Pettinelli e Raimondo Todaro con Alessandra Celentano.

Nonostante tutto non si perde mai di vista lo scopo principale di Amici, ovvero per mettere ai giovani di rendere la propria passione un lavoro. Da anni Maria De Filippi dà questa possibilità e chi ha partecipato alle vecchie edizioni sta cavalcando tuttora l’onda del successo.

Emma Marrone, Elodie, Giulia stabile, Mattia zenzola, Alessandra Amoroso e tanti altri ancora non sono altro che una conferma di quanto detto. I vecchi volti c’è sicuramente quello di Deborah Iurato. Chi non ha avuto ancora modo di vederla si sta ponendo delle domande. Ecco come è diventata oggi e di cosa sto occupando.

Dopo Amici, Deborah Iurato ha spiccato il volo

Nata a Ragusa il 21 novembre 1991, ha vinto la tredicesima edizione del talent show. Era l’anno 2014 quando ha portato a casa la coppa e il montepremi. Subito dopo ha pubblicato il suo primo album e ciò le ha permesso di ottenere il disco di platino vendendo 50.000 copie.

Tra i suoi singoli ricordiamo Danzeremo a luci spente, Anche se fuori è inverno, Piccole cose, L’amore vero, Dimmi dov’è il cielo, Da sola, Sono ancora io. Inoltre ha partecipato anche alla sesta edizione di Tale e Quale Show e anche in questo caso ha vinto.

Progetti musicali e…cambio look e outif

A distanza di anni Deborah Iurato ha realizzato tanti progetti ottenendo le medesime gratificazioni. Nel frattempo i fan sostengono che abbia subito un vero e proprio cambiamento fisico. Secondo qualcuno ciò dipende semplicemente dal fatto che non è più una ragazza, ma una donna a tutti gli effetti.

Anche lo stile è cambiato. Ha abbandonato le tute colorate per passare ad outfit più ricercati. Non compare più assiduamente nel piccolo schermo, però una cosa è certa: non ha mai abbandonato la musica, in quanto continua sempre a realizzare dei progetti avvincenti.