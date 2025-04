Addio a Papa Francesco, le ultime ore le ha passate a…: il racconto terrificante del Cardinale | Sopraggiunto un problema inaspettato

Il pontefice si è spento a 88, lasciando il mondo in lutto. Le cause della morte e le reazioni sconvolgenti.

Papa Francesco è morto. La notizia, arrivata improvvisamente nella giornata di Pasquetta, lasciando il mondo intero sotto shock. Jorge Mario Bergoglio, eletto al soglio pontificio nel 2013, si è spento all’età di 88 anni, lasciando un segno indelebile nella storia della Chiesa cattolica e dell’umanità intera.

Le cause del decesso non sono ancora state del tutto chiarite, ma secondo fonti vicine al Vaticano le ultime ore sono state qualche cosa di molto complicato, come ha raccontato il Cardinale al suo fianco fino all’ultimo.

Il Pontefice era da tempo afflitto da problemi di salute che negli ultimi mesi erano sembrati aggravarsi, suscitando preoccupazione tra i fedeli. Tuttavia, nessuno si aspettava una scomparsa così repentina, anche se non ha colto di sorpresa i fedeli e neppure il Vaticano che fino all’ultimo ha cercato di smentire le voci di un decesso prematuro.

Ma purtroppo l’ora più buia è arrivata e la Santa Sede ha immediatamente diffuso un comunicato ufficiale per annunciare la sua dipartita.

Il dolore nella notte

Alla notizia della morte di Papa Francesco, le reazioni non si sono fatte attendere. Leader politici, religiosi e personalità internazionali hanno espresso il loro cordoglio, ricordando il Pontefice come una figura carismatica e determinata. Le piazze di San Pietro si sono rapidamente riempite di fedeli in lacrime, mentre la macchina del Vaticano si è subito messa in moto per organizzare i funerali.

Ora, con la sua scomparsa, si apre una nuova fase per la Chiesa cattolica, che dovrà affrontare il delicato processo del conclave per l’elezione del nuovo Papa. L’eredità di Francesco peserà come un macigno sulle spalle del suo successore, chiamato a raccogliere il testimone di un uomo che ha cambiato la storia della Chiesa per sempre. Ma intanto le Parole del cardinale Farrell sulle ultime ore del Santo Padre hanno sconvolto tutti.

Quelle ultime ore dolorose

Papa Francesco si è spento questa mattina, 21 aprile 2025, alle ore 7.35. L’annuncio ufficiale è stato dato dal cardinale Farrell, che ha comunicato: “Alle 7.35 il Vescovo di Roma è tornato alla casa del Padre”. Le condizioni di salute di Papa Francesco si erano aggravate nelle ultime settimane, dopo una lunga degenza all’ospedale Gemelli durata 37 giorni. Dimesso il 23 marzo, aveva comunque voluto mostrarsi ancora una volta tra la folla, incontrando il vicepresidente degli Stati Uniti e partecipando brevemente alle celebrazioni pasquali in Piazza San Pietro.

Nonostante la sofferenza evidente, Papa Francesco aveva mantenuto fino all’ultimo il desiderio di essere vicino ai fedeli. Solo ieri aveva sorpreso tutti con un giro sulla papamobile, ricevendo l’affetto e il calore della folla presente. La notizia della sua morte ha subito fatto il giro del mondo, lasciando un grande vuoto nella Chiesa e tra i milioni di persone che lo consideravano un punto di riferimento spirituale e umano.