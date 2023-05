Acquacoltura, Passarini: “Tutela ecosistema Garda significa tutela attività territorio”

(Adnkronos) – "Quello del Lago di Garda è un ecosistema straordinario, un bacino idrico importante a livello nazionale per l’acquacoltura e anche per il turismo, capace di creare un notevole indotto per il territorio e chi vi opera”. Così Gianmichele Passarini, presidente di Cia Agricoltori italiani Veneto, a margine del convegno “Stato dell’arte e progetti futuri” promosso da PescAgri, l’associazione dei pescatori Italiani, a sua volta sostenuta da Cia-Agricoltori Italiani per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'acquacoltura, e organizzato nell’ambito del progetto 'PescAgri che vogliamo!' finanziato dal Masaf. “Oggi purtroppo questo ecosistema e il comparto ittico che ne fa parte – ha aggiunto Passarini – è vittima di una serie di problematiche legate ai cambiamenti climatici. Esiste quindi il rischio di perdita di biodiversità. Per questo sosteniamo la necessità di ripopolamento, ma anche la necessità di essere testimoni di un territorio le cui istanze devono essere portate all’attenzione della politica regionale e nazionale, affinché vengano tutelati dei presidi che in termini di tradizioni risalgono a millenni fa. Occuparsi del mantenimento di questo ecosistema significa mantenere un territorio”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

