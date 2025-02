ABOLITE LE QUATTRO STAGIONI | Chi ha pianificato un viaggio per l’estate, deve disdire tutto: scordatevi il rimborso

Davvero non esisteranno più le quattro stagioni?! Ecco d’ora in poi cosa si dovrà prendere in considerazione prima di affrontare un viaggio.

Le stagioni sono primavera, estate, autunno e inverno e ognuna di esse ha maturata di 3 mesi. Il passaggio da una stagione all’altra è determinato dall’inclinazione dell’asse di rotazione della Terra e il tutto tende ad avere maggiore influenza man mano che dall’Equatore ci si sposta verso i poli.

Le stagioni sono comprese tra 2 equinozi e 2 solstizi, ovvero quattro aree in cui si divide l’ellisse tracciata dall’orbita della terra intorno al Sole. La primavera va dal 20 marzo al 21 giugno, l’estate dal 21 giugno al 23 settembre l’autunno dal 23 settembre al 21 dicembre e l’inverno dal 21 dicembre sino al 20 marzo.

La prima testimonianza della suddivisione dell’anno in quattro stagioni risale ai tempi dell’Antica Grecia! Nel mondo romano, invece, è stata realizzata una vastissima iconografia con temi ben definiti punto per esempio la primavera era raffigurata come una giovane donna con fiori tra i capelli mentre l’estate con fasci di spighe.

Tuttavia si dice che probabilmente l’alternanza delle quattro stagioni con il passare del tempo diventerà solo lontano ricordo. L’umanità dovrà accettare l’idea di un cambiamento definitivo? Questo avrà un grande impatto sulle abitudini e sullo stile di vita. Andiamo subito a scoprirlo.

Addio quattro stagioni? Ecco qual è la verità

Chi è appassionato di astrologia sa bene che i segni zodiacali sono legati alle stagioni, di conseguenza prevaleva la convinzione che incidessero sul temperamento prevalente di ognuno di essi. Per esempio Ariete, Toro e Gemelli sono associati alla primavera, dunque solarità, spensieratezza e rinascita sono le caratteristiche predominanti. Tuttavia, tralasciando questo discorso, sarebbe opportuno soffermarsi su altro.

Secondo quanto riportato sul sito lagazzettadiviareggio.it sembra proprio che non ci saranno più le quattro stagioni! Una notizia che sta allarmando tutti, ragion per cui sarebbe opportuno proseguire nella lettura.

D’ora in poi cambierà il nostro stile di vita

Gli esperti del settore hanno focalizzato la loro attenzione sulle continue alluvioni che sono seguite da periodi di siccità. In un primo momento c’è tanta acqua in abbondanza e poi scarseggia al punto tale da creare allarmismi. Dietro tutto ciò c’è il riscaldamento globale che sta letteralmente trasformando il clima.

Questo non fa altro che segnare il passaggio da una stagione all’altra in tempi più brevi e instabili. L’inverno è cambiato perché non propone più delle nevicate abbondanti e qualche volta ci sono giornate così calde che fanno pensare alla primavera. In sintesi, se non si arresterà il cambiamento climatico si arriverà ad avere due stagioni mentre le altre due, quelle intermedie, spariranno per sempre. Questo inciderà sullo stile di vita di tutti.