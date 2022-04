A1. Frosinone, due noti ex arbitri di serie A calcio feriti in incidente stradale

Due noti ex arbitri della serie A di calcio, Alfredo Trentalange e Maurizio Ciampi, sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sull’autostrada A1 Milano – Napoli all’altezza di Frosinone. Il sinistro è avvenuto la notte tra venerdì e sabato 2 aprile. Alfredo Trentalange, 65enne, è presidente dell’Aia (Associazione Italiana Arbitri) e Maurizio Ciampi, 49enne, è responsabile e designatore della CAN C, Campionato Primavera e Serie A femminile. Ospedale di Colleferro (Rm)

L’incidente ha provocato un grande spavento ai due ex arbitri e diverse fratture, ma le loro condizioni di salute fortunatamente non sembrano essere particolarmente gravi. I due feriti sono stati soccorsi e ricoverati all‘ospedale di Colleferro (Rm).

