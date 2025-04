A un’ora da Roma c’è un’isola da sogno, non appare nemmeno sulle mappe: acqua cristallina e spiaggia deserta | Non ci arrivi se non ti dico come fare

Vicinissima a Roma c’è la meta dei tuoi sogni, solo che ancora non lo sai. Una meraviglia da fare invidia alle Maldive

L’Italia è uno scrigno di tesori a cielo aperto. Ogni angolo del paese racconta una storia, custodisce un’opera d’arte, offre un panorama mozzafiato o un angolo nascosto pronto a meravigliare anche il viaggiatore più esperto.

Eppure, nonostante questa straordinaria ricchezza culturale e naturale, spesso si tende a percorrere solo le strade più battute, a visitare le mete più note e a ignorare tutto ciò che si trova appena fuori dai soliti circuiti turistici.

Con l’arrivo della bella stagione e l’aumento delle temperature, la voglia di evadere dalla routine si fa sentire forte: si cercano mete di mare, si sogna il profumo della salsedine, il suono delle onde, la leggerezza di una giornata trascorsa sotto il sole.

In questo periodo dell’anno, le spiagge diventano protagoniste indiscusse del tempo libero. Famiglie, giovani e turisti da tutta Italia e dall’estero si mettono in viaggio verso le coste più celebri, da nord a sud.

Piccoli tesori a pochi passi da noi

Ma mentre regioni come Sardegna, Puglia e Sicilia attirano l’attenzione con i loro litorali da cartolina, ci sono aree meno celebrate che, invece, meriterebbero ben altra fama.

È il caso del Lazio, una regione che nell’immaginario collettivo è legata soprattutto a Roma e alle sue meraviglie storiche e architettoniche.

Ma chi si ferma alla capitale perde l’occasione di scoprire che, a pochi chilometri di distanza, si nascondono spiagge incontaminate, isole misteriose e angoli di paradiso facilmente raggiungibili, ma spesso trascurati.

Una meta da non perdere

Il sito fromhometorome ha dedicato un approfondimento proprio a queste gemme nascoste, suggerendo alcune delle spiagge più belle e segrete raggiungibili dalla capitale. Una in particolare spicca per la sua unicità: Cala del Porto, sull’isola di Palmarola. Si tratta di una destinazione che unisce fascino selvaggio, silenzio e bellezza rara. Palmarola è la più piccola e meno frequentata dell’arcipelago pontino. E proprio questa sua “invisibilità” la rende preziosa: non è mai affollata, nemmeno in alta stagione, perché la maggior parte dei visitatori si ferma prima, a Ventotene o Ponza.

La Cala del Porto si presenta come una baia protetta, circondata da scogliere e acqua cristallina. È un angolo di natura pura, senza stabilimenti o infrastrutture turistiche invadenti. Raggiungerla è già di per sé un’avventura: dalla costa laziale ci si imbarca da Anzio o Nettuno, con prima tappa a Ponza, e da lì si prende un collegamento gestito dalla Cooperativa Barcaioli Ponzesi per arrivare a Palmarola. Partendo da Roma in treno, si può arrivare ad Anzio o Nettuno in poco più di un’ora, rendendo questa escursione perfetta anche per una gita in giornata.