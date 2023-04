Ultimi momenti per approfittare della Pasquetta. Anche in questo Lunedì dell’Angelo diverse le prenotazioni in grandi città per migliaia di italiani che hanno deciso di trascorrere in libertà questo giorno di festa.

Una Pasqua nella norma

Ristoranti pieni, diversi movimenti soprattutto nelle città d’arte tra musei e passeggiate all’aperto, complice un clima per lo più sereno o quantomeno non eccessivamente piovoso che ha caratterizzato diverse zone d’Italia.

Piazza Navona, Roma

Dati e aumenti di Pasqua

Tutto nella norma per questa giornata nonostante anche un rincaro relativo al costo dei biglietti per un trasporto pubblico. Secondo i dati dell’ Osservatorio Nazionale Federconsumatori i costi dei biglietti di treni, aerei e pullman per un viaggio nel week end di Pasqua sono aumentati in media del 4%.

Rincari significativi si sono registrati sulle tratte verso Bologna, Firenze e Napoli. Secondo l’indagine, parliamo di aumenti medi di circa il 25%. Prezzi in aumento anche per biglietti aerei, per i quali si registrano dei rincari medi del 90%. In particolar modo per le tratte Roma – Bari e Milano – Bari.

I Pullman sono il mezzo di trasporto più interessato da aumenti. Si registrano prezzi maggiorati con una percentuale vicina al 97%, soprattutto per la tratta Roma – Lecce e Roma – Cosenza.

Pullman privati a sostegno del trasporto pubblico locale

Prossimi ponti

In molti già sono pronti a visualizzare e approfittare delle prossime pause per staccare dal lavoro previste da qui a breve. La prima in ordine di tempo è quella del 25 aprile. Quest’anno, complice il calendario, con un solo giorno di ferie potrebbe essere possibile andare in vacanza per ben quattro giorni: da sabato 22 a martedì 25.



Situazione molto simile quella prevista per il ponte del 1 maggio dove si potrebbe approfittare di un weekend lungo calcolando un lasso di tempo da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio, appunto. Naturalmente, ove possibile, prevedendo 4 giorni di ferie si potrebbe allungare il periodo di riposo dal 22 aprile al 1 maggio.

Buone notizie anche per quanto riguarda il distante, seppur forse apparentemente, ponte del 2 giugno. Per la festa della Repubblica, prevista di venerdì si potrebbe riposare il 02, il 03 e il 04 giugno. Ottima boccata d’ossigeno prima delle ferie estive. Anche il Ferragosto poi riserva qualche giorno di tregua, calcolando da sabato 12 agosto sino a martedi 15 agosto.

