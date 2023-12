[2024] Come vedere i messaggi Instagram eliminati da iPhone?

Se non hai idea di come “vedere” i messaggi cancellati da Instagram su iPhone, in questo articolo spiegheremo diverse modalità per farlo

“Ciao, sono Elena, perdonate la domanda un po’ assurda, sarebbe possibile vedere i messaggi Instagram eliminati da iPhone? Purtroppo, li ho eliminati per errore e vorrei recuperarli. Grazie”

Elena al supporto di UltData

Ciao Elena, la tua domanda non è affatto assurda; in realtà, riceviamo molte richieste simili in redazione, anche per altre app social come WhatsApp o Telegram. Piuttosto che chiederti “come vedere i messaggi eliminati su Instagram”, la vera domanda è come recuperarli, poiché in realtà, il tuo obiettivo è ripristinare i Direct che hai involontariamente cancellato dal tuo iPhone, sia quelli ricevuti che inviati.

Se non hai idea di come ‘vedere’ i messaggi cancellati da Instagram, in questo articolo ti spiegherò diverse modalità per farlo. Ti illustrerò come utilizzare il backup di iPhone, come accedere al sito ufficiale e, se necessario, come utilizzare un software professionale di recupero dati social nel caso in cui le prime due opzioni non fossero disponibili. Buona lettura!

Parte 1. Il miglior strumento per recuperare messaggi Instagram.

Una soluzione sorprendentemente interessante per visualizzare i messaggi eliminati su Instagram (sì, questa volta non ho utilizzato le virgolette di proposito) è UltData per iOS. Questo straordinario software sviluppato dalla Tenorshare, offre la possibilità di recuperare i messaggi eliminati da iPhone e iPad, anche in assenza di un backup, consentendo di visualizzarli in anteprima prima del recupero!

Hai capito bene: UltData esegue una scansione del tuo iPhone/iPad, recupera i messaggi Instagram eliminati e li elenca in ordine cronologico, permettendo all’utente di visualizzarli in anteprima e recuperarli selettivamente!

Non solo è in grado di recuperare i messaggi eliminati da Instagram su iPhone, anche in situazioni complesse, come quando è trascorso molto tempo dall’eliminazione, ma offre anche la possibilità di recuperare selettivamente un singolo messaggio specifico tra migliaia. Questo consente di ottimizzare i tempi e di concentrarsi solo sui dati di interesse, evitando conversazioni o informazioni non rilevanti.

Cosa offre UltData per iOS?

Recupera i dati direttamente da dispositivi iOS, backup iTunes e iCloud

Supporto di oltre 35 tipi di file (SMS, contatti, foto, ecc.)

Supporta il backup e ripristino da WhatsApp, Telegram, iMessage ecc.

Supporto esclusivo per il recupero dei messaggi e dati da Instagram (Novità 2024).

Compatibile con iOS 17/iPadOS 17, iPhone 15 (Plus), iPhone 15 Pro(Max)

Compatibile con Windows 11 23H2 Copilot e macOS Sonoma.



Come vedere i messaggi cancellati da Instagram.

Passo 1: Installa e avvia Tenorshare UltData – iOS.

Passo 2. Scegli l’opzione [Recupera dati da dispositivi iOS].

Passo 3: Collega il tuo iPhone/iPad al computer. UltData lo rileverà in automatico.

Assicurati che il dispositivo e il computer siano associati.

Passo 4: Seleziona “Instagram” per restringere la ricerca solo ai messaggi di Instagram. Clicca su [Scansione].

Passo 5: Conclusa la scansione, puoi vedere i messaggi Instagram eliminati in anteprima. Infine, clicca su [Ripristina su PC] per salvare i messaggi Instagram recuperati in una posizione sicura.

Parte 2. 2 modi per recuperare i messaggi Instagram cancellati da iPhone.

Modo 1. Recupera i messaggi Instagram dal sito ufficiale.

Il primo metodo ufficiale per vedere i messaggi Instagram cancellati da iPhone è tramite il sito ufficiale. Poiché Instagram è un social multipiattaforma, i messaggi inviati e ricevuti su iPhone/iPad si sincronizzano sui server di META. Pertanto, accedendo al sito ufficiale, è possibile avviare la procedura per richiedere le informazioni personali.

Entro 48 ore dall’inoltro della richiesta, il team di assistenza invierà via email tutti i dati relativi al proprio account, inclusi messaggi, storie e post.

Guida per il recupero messaggi Instagram:

Accedi al tuo profilo Instagram. Clicca su Altro > La tua attività.

3. Cliccare su “Scarica le tue informazioni > Continua”.

4. Cliccare su “Richiedi un download”.

5. Seleziona il tuo profilo e clicca su Avanti. Tutte le informazioni, inclusi i messaggi ti saranno inviati per email.

I principali svantaggi di questo metodo includono:

Tempistiche prolungate: Il processo di richiesta dei dati tramite il sito ufficiale potrebbe richiedere fino a 48 ore, il che potrebbe essere considerato lungo in caso di necessità immediata.

Completezza dei dati: Non è garantito che tutti i dati, inclusi i messaggi cancellati di recente, vengano recuperati e inviati tramite la richiesta effettuata al team di assistenza di Instagram. Alcuni messaggi potrebbero non essere inclusi nel resoconto inviato.

Limitazioni di accesso: L’accesso ai dati tramite il sito ufficiale potrebbe essere soggetto a limitazioni o restrizioni, e non tutti i messaggi potrebbero essere visualizzabili o recuperabili tramite questo metodo.

Modo 2. Recupera i messaggi Instagram dal backup di iCloud e iTunes.

Il recupero dei messaggi Instagram dal backup di iCloud e iTunes è un processo relativamente semplice, ma presenta enormi svantaggi che potrebbero essere considerati inaccettabili per il 90% degli utenti. Apple, a differenza di UltData per iOS, non supporta il ripristino selettivo. Pertanto, non è possibile ripristinare solo il backup di Instagram; sarà necessario ripristinare l’intero backup, con tutte le conseguenze del caso.

Per recuperare il backup di Instagram da iCloud, segui questi passaggi:

Assicurati che il tuo dispositivo sia connesso a Internet. Accedi a Impostazioni > Generali > Trasferisci o Inizializza iPhone. Tocca “inizializza contenuto e impostazioni“.

Durante la configurazione iniziale:

Tocca “Trasferisci le app e i dati”. Tocca “Da un backup di iCloud“.

Per recuperare i messaggi Instagram da iTunes, segui questi passaggi:

Collega iPhone/iPad al computer. Avvia iTunes o Finder (macOS). Seleziona il tuo iPhone/iPad dalla schermata principale.

4. Nella sezione ‘Generali’, clicca su ‘Ripristina backup…’ e scegli il backup desiderato.

5. Inserisci le credenziali necessarie per confermare la tua identità e clicca su “Ripristina”.

Svantaggi recupero messaggi Instagram da iCloud o iTunes:

È necessario disporre di un backup di iCloud o iTunes aggiornato. Se il backup non è aggiornato, è possibile che i messaggi Instagram desiderati non siano recuperabili. L’utilizzo di un backup di iCloud o iTunes implica un ripristino completo del dispositivo, sovrascrivendo tutti i dati sull’iPhone/iPad con quelli contenuti nel backup. Questo comporta la perdita totale dei dati attualmente presenti sul dispositivo, sostituendoli con l’ultima versione del backup disponibile, che potrebbe risalire a settimane o più indietro. Valuta se ne valga la pena.

Scegli la soluzione migliore!

Cara Elena, così come migliaia di utenti che si trovano nella tua stessa spiacevole condizione, se stai cercando una soluzione affidabile su come “vedere” i messaggi Instagram eliminati dal tuo iPhone, ti consiglio di utilizzare UltData per iOS. Questo software consente il recupero selettivo dei dati, offrendo una maggiore flessibilità nel ripristino dei messaggi Instagram senza dover effettuare un ripristino completo del dispositivo.

