2 giugno, Festa della Repubblica: patria e Ucraina, le parole di Meloni

(Adnkronos) – "La comunità nazionale, la patria, alla fine è questo. E’ una dimensione di sacrifici che si compiono insieme per chi l’ha fatto prima di noi e per noi che lo facciamo verso gli altri”. Così la premier Giorgia Meloni, a margine delle celebrazioni a Roma per il 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana. "Noi abbiamo un dovere: o ci mettiamo a lavorare tutti insieme dalla stessa parte – ha continuato Meloni – o nessuno che sia da solo può uscire da una situazione di crisi". "Niente che si chiami pace può essere scambiato con la parola invasione. C’è una nazione aggredita, c’è una nazione che aggredisce. Tutti noi lavoriamo per la pace ma non si può non partire dal presupposto che quella pace non si può costruire senza il consenso di chi è stato aggredito”, ha poi sottolineato. Una “pace giusta”, ha rimarcato la presidente del Consiglio, “è l’unica opzione possibile”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

