Zona Bianca, intervista a Tajani e riforma giustizia: anticipazioni 17 luglio

(Adnkronos) – Nella puntata di 'Zona Bianca' in onda oggi 17 luglio in prima serata su 'Rete 4', Giuseppe Brindisi intervista il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Tra i temi toccati con il neo leader azzurro anche il futuro di Forza Italia. Al centro della puntata però sarà soprattutto il conflitto tra magistratura e politica scatenato e la riforma della giustizia. Ampio spazio sarà dedicato anche al tema dei rincari sui generi alimentari, al caldo torrido che sta attanagliando il Paese e alle diete con i rischi per la salute di quelle improvvisate. Nel corso della serata anche un approfondimento sul tema sicurezza e immigrazione e infine, un’intervista a tutto tondo ad Al Bano. —[email protected] (Web Info)

