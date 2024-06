Zodiaco, in amore non si discute: se il tuo partner fa coppia con il tuo segno tienitelo stretto | Siete anime gemelle

Zodiaco, i segni che vanno più d’accordo tra di loro per trovare l’anima gemella. Tutto quello che devi sapere a riguardo.

Non c’è alcun dubbio che il sogno di tutti quanti sia quello di trovare la persona giusta con la quale trascorrere la propria vita. Anche i meno romantici e coloro che si considerano per indole caratteriale degli autentici farfalloni sotto sotto lo desiderano. Magari volano, come si suol dire, di fiore in fiore fino a quando non hanno trovato colei che può essere definita l’anima gemella.

Indubbiamente trovarla non è affatto facile. Inoltre ci si può illudere di averla conosciuta per poi scoprire che purtroppo non è così ma solo una mera illusione, magari anche dopo che l’abbiamo sposata e abbiamo pure messo al mondo dei figli. Insomma, si rischia concretamente di soffrire moltissimo andando alla sua forsennata ricerca, senza forse renderci conto che pur di avere qualcuno accanto facciamo le scelte sbagliate.

In alcuni casi ci facciamo prendere dalla paura di rimanere soli, mentre altre dalla passione e dell’attrazione meramente fisica. Infatti se manca poi quella mentale l’idillio finisce. Lo stesso possiamo dire se non possediamo gli stessi valori e degli interessi in comune. Fatto sta che un metodo magari per fare una scrematura almeno all’inizio di una conoscenza può essere messo in atto grazie allo Zodiaco.

Zodiaco, ogni segno ha la sua anima gemella nascosta in un altro

Come bene sappiamo ogni segno possiede delle caratteristiche comportamentali ben precise anche se poi molte di esse possono subire dei cambiamenti anche in base all’ascendente. In ogni caso è indubbio che esistano dei segni che proprio non si pigliano proprio e che quindi, dopo una breve parentesi iniziale, si accapigliano soprattutto se in coppia.

Un chiaro esempio in tale direzione? Mai e poi mai pensare di vedere durare nel tempo a livello sentimentale un ariete doc con un cancro. Difatti alla lunga l’essere lunatico del secondo manderà in tilt il primo che non sarà molto apprezzato dall’altro per la sua grande voglia di fare. E ora siete invece pronti a scoprire le accoppiate vincenti secondo lo Zodiaco?

Le accoppiate vincenti

Cominciamo con il poco fa menzionato Ariete che starebbe alla grande con il Bilancia. A quanto pare il suo forte carattere placherebbe le ansie e le insicurezze del secondo. Il Cancro invece si troverebbe bene con lo Scorpione anche se sono entrambi piuttosto volubili. L’Acquario, il segno più libertino in assoluto, placherebbe questo suo modo di essere grazie all’affascinante Leone.

Il Toro troverebbe la pace del cuore accanto a un Vergine che è in grado di assecondarlo anche nei momenti più complicati e dolorosi grazie al suo essere razionale. I Gemelli invece starebbero alla grande con il Sagittario dal momento che entrambi non amano la routine. Infine, la coppia super top è quella composta dal Pesci, più sensibile, e dal Capricorno che è invece più severo e capace di prendere decisioni importanti anche durante le crisi.