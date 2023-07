Wimbledon 2023, Vondrousova in finale singolare femminile

(Adnkronos) – La ceca Marketa Vondrousova è la prima finalista del tabellone femminile del torneo di Wimbledon. In semifinale si è imposta sull'ucraina Elina Svitolina in due set, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 16 minuti di gioco. L'altra finalista uscirà dal match tra la tunisina Ons Jabeur e la bielorussa Aryna Sabalenka. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata