Weekend extra lusso a 15€ | Parti da Roma per le più belle mete d’Europa con meno del costo di un pranzo: l’offerta voli d’autunno

Finalmente puoi partire e andare all’avventura spendendo meno soldi che per una pizza

Viaggiare e andare in vacanza è sempre stato il sogno di molti, un’occasione per staccare dalla routine e scoprire luoghi nuovi.

Il desiderio di prendere un aereo e partire verso mete lontane accompagna le persone da sempre, anche se spesso i costi elevati hanno rappresentato un ostacolo.

Le vacanze all’estero, i soggiorni in città d’arte o al mare non sono mai stati alla portata di tutti, e per molti restano un lusso.

Con l’avvento delle compagnie low cost si è aperto uno scenario nuovo, che ha reso possibile viaggiare anche con budget ridotti.

I costi per un biglietto estero

Non sempre però trovare biglietti accessibili è semplice, soprattutto nei mesi estivi, quando le tariffe tendono a schizzare alle stelle. Molti viaggiatori scelgono di spostarsi comunque, accettando costi spesso proibitivi, mentre altri rinunciano a partire.

C’è chi guarda con attenzione alle offerte lampo che di tanto in tanto compaiono online, sperando di intercettare il volo giusto, e chi invece aspetta la fine dell’alta stagione per muoversi.

Per questo motivo, sempre più persone stanno imparando a programmare le proprie vacanze in modo diverso, scegliendo periodi più convenienti e meno affollati.

L’occasione incredibile da non farsi sfuggire

Il mese di settembre, ad esempio, si rivela ogni anno un’ottima soluzione. Le spiagge si svuotano, le città tornano vivibili e soprattutto i prezzi calano sensibilmente. A confermare questa tendenza ci sono anche le recenti promozioni lanciate dalle compagnie aeree. Come riporta il sito secretroma.com, per l’autunno 2025 Ryanair ha messo in campo una serie di offerte davvero sorprendenti con voli che partono da soli 15 euro per viaggi in Italia e in Europa. Si tratta di una promozione valida per settembre, ottobre e novembre, che consente di partire dagli aeroporti di Roma e raggiungere numerose destinazioni a costi ridottissimi. A settembre, ad esempio, è possibile volare verso città italiane come Bari, Palermo o Trapani con tariffe che oscillano tra i 15 e i 20 euro. Ci sono poi destinazioni internazionali come Dubrovnik e l’Albania sempre a 15 euro, il Marocco a 20 euro e perfino Atene a 22 euro.

Il mese di ottobre non è da meno, con offerte che vedono protagoniste città come Tirana, raggiungibile a 14 o 15 euro, oppure Budapest a 20 euro da Ciampino. Anche la Francia e la Spagna rientrano nella promozione, con biglietti rispettivamente per Nizza a 25 euro e per Malaga e Valencia a meno di 20 euro. Novembre, infine, chiude il ciclo di sconti con voli per Londra a 16 euro e per Malta a 15 euro da Fiumicino. Sono prezzi che fino a pochi anni fa sembravano impossibili, e che oggi rappresentano un’occasione imperdibile per chi ama viaggiare senza dover spendere cifre esorbitanti.