Wanda Nara e la malattia: “Sono sotto choc, Mauro Icardi voleva lasciare il calcio”

(Adnkronos) – "Sono sotto choc, sto cercando di assimilare la cosa. Nessuno mi ha detto niente ed è stato difficile, ho scoperto della mia malattia in televisione". E' il racconto fatto da Wanda Nara al giornalista argentino e amico Angel de Brito che ha rivelato alcuni dettagli della chiacchierata avuta via sms con l'imprenditrice e compagna di Mauro Icardi. Il riserbo sulla salute della 36enne è stato totale nelle ultime settimane, ricorda mundodeportivo.com, e da quando si è diffusa la voce che soffre di leucemia, cosa che finora non ha confermato, tutto è stato taciuto. Recentemente, Nara ha pubblicato delle foto sui social media ed è volata in Turchia per accompagnare Mauro Icardi. De Brito ha rivelato che la stessa Wanda ha criticato il modo in cui è stata diffusa e trattata la notizia, quando secondo lei non c'era nemmeno da parte dei medici una diagnosi ufficiale. "Ha confermato di essere malata", ha detto il giornalista sottolineando che sarà poi lei a raccontare quando sarà più serena. Il momento più toccante è stato quello in cui ha rivelato cosa ha provato in quel preciso istante, quando ha capito che qualcosa non andava, ma non sapeva bene cosa, ha raccontato ancora De Brito: "All'inizio sono arrivate le infermiere piangendo e mi hanno abbracciato. E io ho detto a Mauro 'sto per morire e non me lo dicono'. Ero nel panico perché non sapevo cosa mi stesse succedendo. Avevano dei sospetti, ma potevano essere sei malattie diverse, per questo non mi dicevano nulla". Wanda ha inoltre raccontato che "Mauro voleva abbandonare la sua carriera, mia sorella (Zaira) è tornata dalle vacanze, mia madre era sdraiata sul pavimento, i miei figli piangevano per quello che sentivano dai media…. Mi sono fatta forza, ma tutto stava crollando". —internazionale/[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata