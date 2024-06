Voli low cost, altro che risparmio: se devi prenotare con queste compagnie prepara a svuotare il portafoglio

Attenzione ai voli low cost, perché possono non essere così economici come vogliono farvi credere. Se prenotate con queste compagnie preparatevi a vedervi svuotare il portafoglio.

Il periodo delle vacanze estive è quello più atteso ma anche quello più temuto, in quanto gli aumenti in questo periodo sono veramente vertiginosi, essendo i periodi di massima richiesta da parte dei cittadini.

Così, un volo che magari fino a qualche mese fa costava la metà, adesso vedrete quelle cifre spaventose salire sempre più, di giorno in giorno, rovinando i vostri piani di risparmio. Purtroppo si sa, o la vacanza ve la prenotate parecchi mesi prima o sarà difficile trovare qualche sconto a pochi mesi dall’inizio dell’alta stagione.

Ovviamente dipende sempre dalla vostra meta, in quanto, se vi recate in agenzia di viaggio o se smanetterete voi da soli, troverete sicuramente dei luoghi dove il costo è molto ridotto. Quasi sempre bisognerà spostarsi all’estero.

Proprio per questa grande richiesta, sono in molti che attendono i voli low cost per spostarsi da un luogo all’altro, sperando così di risparmiare parecchio sul biglietto. Ma sarà veramente così? Attenzione a queste compagnie.

Nessun risparmio con questi voli low cost

Molte volte, è assurdo dirlo, ma sono più dispendiosi i prezzi del biglietto considerati in linea con i prezzi di listino consigliati, piuttosto che quelli low cost. Poi ovviamente non è sempre così, ci mancherebbe, ma bisogna sempre fare attenzione a verificare che si tratta realmente di una buona offerta.

Inoltre, più che low cost, dovreste guardare i last minute per prenotare le vostre vacanze, qualora non aveste esigenze particolari. Sono in molti che attendono l’ultimo periodo prima di partire, per vedere se le agenzie di viaggio gli fanno qualche proposta che ne valga la pena.

Un nuova inchiesta di Altroconsumo

Sembrerà un paradosso, ma molte volte, i voli low cost, di basso costo non hanno nulla se non il nome. Altroconsumo infatti, ha constatato di come, molti biglietti venduti a prezzi molto bassi, in realtà poi, aggiungendo quelle che a detta loro, vengono considerati come “servizi extra“, faranno aumentare la tariffa del 363% (eh sì, avete capito bene).

Ma cosa si intende per “servizi extra”? Semplicemente, la scelta del posto, del bagaglio a mano o in stiva, vi faranno lievitare il biglietto. Altroconsumo ha analizzato determinati viaggi, su determinate compagnie scegliendo il posto, il bagaglio a mano e un bagaglio da stiva e i prezzi sono pazzeschi, si passa così da un biglietto da 25 euro a più di 100 euro. Se vi recate sul portale ufficiale potrete non solo leggere i vari esempi svolti, ma anche le cifre precise spese, giungendo così alla fine dell’indagine, dove dal noto portale affermano di voler: “intervenire in questa situazione, allo scopo di tutelare il diritto dei consumatori di viaggiare con il bagaglio a mano, senza costi aggiuntivi”. Chissà se ci riusciranno?