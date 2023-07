Voghera, mamma strangola il figlio di un anno poi chiama i soccorsi

(Adnkronos) – Una madre di 45 anni ha ucciso, strangolandolo, il figlio di un anno. E' successo in un appartamento in via Mezzana a Voghera, comune in provincia di Pavia, intorno alle ore 9. "Ho ucciso mio figlio" le parole pronunciate dalla donna, in quel momento sola in casa, al numero di emergenza 112. Il 118 non ha potuto che constatare la morte del piccolo. La donna è stata trasportata al policlinico San Matteo e ricoverata, per accertamenti, in psichiatria in attesa che la procura di Pavia decida l'eventuale arresto nei suoi confronti. —[email protected] (Web Info)

