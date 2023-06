Viterbo, terrapieno frana su ristorante a Montefiascone: morto il proprietario

(Adnkronos) – Il crollo di un terrapieno ha investito questa mattina un ristorante nel centro di Montefiascone, in provincia di Viterbo. La frana ha coinvolto un magazzino dove erano presenti due persone: il proprietario del ristorante è stato trovato senza vita sotto le macerie nel retrocucina del locale. Un'altra persona è stata invece salvata e non sarebbe in gravi condizioni. —[email protected].com (Web Info)

