Vincitore di Sanremo 2024, trapela già il nome: ormai è fatta

I pronostici parlano chiaro, ecco chi sono i nomi più quotati di questo Festival di Sanremo 2024. Il nome del vincitore c’è già, chissà se le statistiche ci avranno azzeccato o meno?

Le prime due serate del Festival di Sanremo 2024 sono terminate e tutti non vedono l’ora di vedere come sarà la terza, cioè quella dell’8 febbraio. Amadeus come al solito ha tenuto incollato al televisore milioni di telespettatori, facendo cantare a squarcia gola, il pubblico da casa e quello presente tra gli spalti.

Ovviamente, come succede ogni anno, dopo le varie performance, ci sono già i primi pronostici, sui possibili nomi dei vincitori. E’ soprattutto un nome ad essere molto quotato e sono molti i fan, che non vedono l’ora di scoprire, se le statistiche hanno indovinato o meno.

Il nome del vincitore del Festival di Sanremo 2024

Siete carichi per questa nuova serata del Festival di Sanremo 2024? Come sapete, questa sera, 8 febbraio, si esibiranno sul palco i restanti 15 big della musica, che nella serata di ieri, hanno vestito gli abiti dei conduttori per una sera. Ovviamente durante la terza serata i loro colleghi che sono stati sorteggiati per prima, li presenteranno con la stessa modalità della precedente puntata. Amadeus e Teresa Mannino stasera condurranno insieme tutto lo show e molti pensano che faranno faville assieme.

Per non parlare degli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston. Insomma, anche questa puntata siamo sicuri, terrà con il fiato sospeso i telespettatori, i quali non vedono l’ora di sapere, se quei pronostici che stanno girando da qualche ora, saranno profetici, come successe già qualche volta nelle passate edizioni.

I pronostici parlano chiaro

Ecco svelati i nomi dei possibili vincitori di questa edizione del Festival di Sanremo 2024. I dati parlano chiaro, i numeri anche, bisogna vedere se si riveleranno corretti durante la serata finale. Ad ogni modo, questo festival sarà tutto al femminile, in quanto al primo posto, secondo i dati pubblicati da Il Messaggero, pare esserci Annalisa, seguita da Angelina Mango e Alessandra Amoroso. In quarta posizione spicca il nome di Geolier.

Al contrario invece, secondo le statistiche, agli ultimi posti della classifica di gradimento troveremo Fred De Palma, Bnkr44, Il Tre e La Sad. E’ ancora presto ovviamente per capire, se questi dati si riveleranno fondati o meno, in quanto ricordatevi, i numeri e le quotazioni possono sempre cambiare. Non ci resta che proseguire con la visione del festival fino alla puntata finale per sapere chi alzerà al cielo la coppa quest’anno.