Unabomber, Ted Kaczynski morto in carcere Usa

(Adnkronos) – Theodore 'Ted' Kaczynski, conosciuto come Unabomber, è morto in un carcere federale degli Stati Uniti. Lo riferisce la Cnn citando informazioni fornite dalle autorità. Kazczynksi, 81 anni, era stato condannato a 8 ergastoli dopo essere dichiarato colpevole nel 1998: dal 1978 al 1995, con pacchi esplosivi inviati per posta, aveva provocato la morte di 3 persone e il ferimento di altre 23. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

