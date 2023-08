Ucraina, Lukashenko: “La guerra si può fermare”

(Adnkronos) – "La guerra in Ucraina si poteva evitare". Parola del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, intervistato dalla giornalista ucraina Diana Panchenko, alla quale ha anche detto: "Si può fermare ora e si poteva evitare allora". Per Lukashenko Putin sarà rieletto presidente in Russia. "Penso che Putin sarà il prossimo presidente – ha detto, intervistato dalla giornalista ucraina Diana Panchenko – Le elezioni saranno tra sei mesi, nessuno al momento è in grado di sfidarlo". —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

