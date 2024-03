Truffa telefonica, questa compagnia ti ha sempre derubato: non te ne sei mai accorto | Disdici subito il contratto

Truffa telefonica, forse hanno ingannato e truffato anche te. Ecco come funziona e come correre ai ripari.

Con la grande crisi, sia sociale che economica, che troneggia tutt’ora maestosa e malefica nel nostro Paese, non c’è di certo di che dormire sonni tranquilli su due comodi guanciali. I rincari sono stati e sono ancora adesso spaventosi e hanno toccato in profondità tutti i settori, compreso quello alimentare che ci sta maggiormente a cuore.

Del resto, si sa, per campare è necessario mangiare. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, anche i costi dei consumi sono andati alle stelle. Ergo, quando ci arrivano le varie bollette siamo sempre sul chi va là. Non mancano poi le truffe che viaggiano fortissimo sul Web, dal momento che i truffaldini sanno che lì trovano un terreno molto fertile per metterle in atto e far abboccare vittime inconsapevoli.

Ora però si parla di una di un altro genere che riguarda espressamente una compagnia telefonica. I consumatori, che sono veramente tanti, si dicono profondamente delusi e molto arrabbiati. Ciò è assai normale, perché se hanno firmato contratti è perché si sono fidati di chi glieli ha proposti.

Una truffa dal gusto inaspettato

Tanto più che si tratta di una compagnia telefonica che esiste da moltissimi anni. In ogni caso, come in ogni realtà, c’è sempre la cosiddetta mela marcia e che è difficile spesso riuscire a individuare in un battito di ciglia. Ora costoro che possono essere etichettati con tale colorita definizione sono stati indagati e devono rispondere, senza se e senza ma, di frode informatica.

Parliamo ad oggi di una maxi truffa, avvenuta attraverso servizi di telefonia, sgominata dal nucleo di Polizia Economico Finanziaria del GDF di Milano. Costoro hanno operato in sinergia con i colleghi del nucleo speciale tutela privacy e frodi di Roma. Si parla di un provvedimento di sequestro per la bellezza di 322 milioni di euro.

Una truffa sventata di una grande compagnia telefonica

Tuttavia tale cifra è da collegare al secondo filone dell’indagine milanese che si era aperta nel lontano 2018 e che riguarda da vicino un’altra grandissima truffa. Questa volta ruota intorno alla TIM, che è indagata. Gli indagati sono oltre 20 persone. Parliamo tuttavia di ex dipendenti di tale realtà che, uniti ad altri malviventi, hanno deciso di mettere in atto la frode.

Purtroppo molti ignari consumatori ci sono caduti con tutte le scarpe quando hanno visitato una pagina Web o tramite App sul proprio cellulare e hanno avuto a che fare con banner fraudolenti. Successivamente poi si sono visti costretti a pagare dei canoni mensili o settimanali per qualcosa che non avevano mai neppure richiesto.