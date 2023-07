Tour de France 2023, Izagirre vince la 12esima tappa

(Adnkronos) –

Ion Izagirre, corridore basco della Cofidis, vince di forza e in solitaria la dodicesima tappa del Tour de France 2023, la Roanne – Bellevlle en Beaujolais 169 km con 5 Gpm. Tutto invariato in classifica generale, con Jonas Vingegaard sempre in maglia gialla, Tadej Pogacar diretto inseguitore a 17", più lontano Jay Hindley a 2'40". Domani il monumento del Grand Colombier, dove Pogacar potrebbe provare il sorpasso in classifica. E' in vista dello scollinamento dell'ultimo Gpm che dal gruppetto di testa scatta Izagirre, ai meno 30 km: fa suo il Gran premio della montagna e poi attacca in discesa pennellando le curve che portano alla pianura del Beaujolais. Il basco tira fino alla fine aumentando il suo vantaggio sugli inseguitori fino al minuto, mentre il gruppo maglia gialla ha oltre 4 minuti di ritardo. Per il corridore Cofidis è la 18ma vittoria in carriera e la seconda al Tour dopo quella di Morzine del 2016. Alle spalle di Izagirre si piazzano Mathieu Burgaudeau, TotalEnergies, e Matteo Jorgenson, Movistar —[email protected] (Web Info)

