Torta soffice senza uova e burro: la ricetta di Benedetta Rossi che ti fa dire addio ai sensi di colpa | Poche calorie e zuccheri

Se desideri un dolce gustoso e soffice come una nuvola senza burro né uova, Benedetta Rossi ha la soluzione perfetta!

La food-blogger Benedetta Rossi ha conquistato in pochi anni un ampio seguito grazie al programma di Real Time “Fatto in casa per voi”, in cui dispensa regolarmente ricette e consigli all’affezionato pubblico.

Indole affabile e amante della buona cucina, la cuoca marchigiana è il perfetto esempio di imprenditrice self-made: ha infatti costruito il proprio successo passo dopo passo assieme al marito Marco Gentili, e non trascura di coccolare i suoi fan con costanti interazioni sui social.

Benedetta Rossi conosce l’importanza di una dieta equilibrata, e a tal fine promuove anche piatti salutari e senza l’impiego di ingredienti particolarmente calorici, come il burro e le uova.

Se vuoi deliziare il palato senza appesantire la figura, e sfornare in casa un dolce perfetto per ogni momento della giornata, sei nel posto giusto. Nel prossimo paragrafo scoprirai come realizzare il ghiotto Pan Brioche di Benedetta Rossi, semplice da realizzare e leggerissimo!

Il Pan Brioche di Benedetta Rossi

Il Pan Brioche è un dolce morbido e profumato che ben si adatta sia alla prima colazione che alla merenda e alla conclusione dei pasti e, cosa più importante, è apprezzato da grandi e da piccini. Benedetta Rossi ha incluso nel suo ricettario online anche una versione di questo manicaretto che non prevede l’impiego di burro e uova. Serviranno: 500 grammi di farina, 7 grammi di lievito di birra secco, 50 grammi di fecola di patate, 120 grammi di zucchero, 280 ml di latte, 30 ml di olio di semi di girasole e della scorza di limoni.

Per prima cosa versiamo farina e fecola di patate in una ciotola, aggiungendo in seguito anche lievito di birra e zucchero, e mescoliamo accuratamente. In seconda battuta, uniamo la scorza di limone non trattato e il latte a filo, e impastiamo con le mani fino a formare un panetto sodo e non appiccicoso. Integriamo quindi l’olio di semi, amalgamandolo al composto fino ad assorbimento. Una volta ricompattato l’impasto, incidiamo la superficie con il coltello, copriamo con della pellicola alimentare e lasciamo lievitare per circa 3 ore in un luogo asciutto e caldo. Trascorso il tempo, ricaviamo 7 palline dal panetto (1 da 100 grammi e 6 da 140 grammi circa), posizioniamo la più piccola al centro di una teglia da 24 centimetri e le altre attorno, come una rosa. Lasciamo quindi riposare altri 30 minuti.

La cottura del Pan Brioche di Benedetta Rossi

È giunto il momento di infornare: dopo aver spennellato con del latte ogni pallina, inseriamo la teglia a 170 gradi nell’elettrodomestico ventilato per circa 25-30 minuti. In caso di forno statico, la temperatura consigliata deve invece raggiungere i 180 gradi, per il medesimo tempo di cottura.

Una volta pronto, lasciamo raffreddare… Et voilà! Non resta che addentarlo, e senza alcun senso di colpa!