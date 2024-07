Test visivo dei colori | Scegli una di queste porte e scoprirai il tuo futuro: le soluzioni sono da brividi

Test visivo, se vuoi conoscere per davvero il tuo futuro fai la tua scelta. Quale porta vuoi aprire?

Si dice sovente che chiusa una porta, si apre un portone. Quante volte poi ce lo siamo sentiti ripetere delle nostre mamme o nonne quando si concludeva la nostra prima storia d’amore? E magari ora siamo noi stessi a ripeterla ai nostri figli adolescenti. In ogni caso nel proferirla possiamo anche riferirci alla sfera meramente professionale.

In ogni caso il significato è sempre lo stesso, ovvero che conclusa un’esperienza, dunque al dì là della sua stessa natura, ne faremo un’altra di certo ancora più bella, intensa e importante che è rappresentata per l’appunto da un portone. Oltre a ciò c’è da dire che trovarsi innanzi a una porta chiusa fa sempre un certo effetto.

Basti pensare che se la troviamo così in ufficio prima di entrare bussiamo e chiediamo permesso. In una casa privata invece dobbiamo suonare il campanello, manifestarsi e chiedere espressamente se possiamo varcarla o meno. Altre volte sta invece a noi decidere se farlo oppure no. E alla base di tale scelta c’è anche il coraggio.

Test visivo, scegli la porta chiusa che ti colpisce di di più e conoscerai il tuo futuro

Indubbiamente i test, anche quelli a carattere squisitamente visivo, possono darci una mano per comprenderci meglio se affrontati con serietà e acuta sincerità. Bene è anche prenderli in considerazione quando siamo da soli e posiamo dedicarci ad essi in tranquillità. Quello che vi propiniamo oggi vi consentirà di scoprire che cosa vi riserverà il futuro, che è qualcosa che dovrebbe starvi molto a cuore.

Non per nulla se il presente non è particolarmente roseo vista la brutta aria che tira tuttora sotto molti punti di vista nel nostro Paese, qualcosa di bello potrebbe comunque accadere prossimamente. Per fare questa scoperta non vi resta che osservare con attenzione le porte che vi mostriamo qui sotto. Prendetevi cinque secondi al massimo e date la vostra risposta.

I responsi

Cominciamo con il dire che questo gioco, perché in tale chiave andrebbe visto, è stato proposto da Il Lato Positivo, in particolare sul suo Canale Ufficiale YouTube. E ora andiamo con i vari responsi! Avete scelto la porta A? Qui in realtà di porte ce ne sono due, una marrone scuro e una più chiaro. Significa che vi si prospetta un futuro ricco di luce ma anche di momenti più scuri. Alti e bassi, insomma.

Se avete optato per la B potete dormire sonni tranquilli dal momento che a stretto giro vivrete molte gioie sotto ogni fronte. Siete rimasti colpiti dalla C? Allora vi attenderanno mesi tranquilli e ove sostanzialmente non ci saranno rivoluzioni. Infine, nel caso abbiate scelto la D preparatevi al raggiungimento di uno stato di benessere e di equilibrio pure mentale.