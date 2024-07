Test del vero amore | Becca in 10 secondi l’unica persona innamorata di te: così sono nate ben 6 coppie

Vuoi sapere davvero chi è che ti ama ma non te lo dice? Il test ti aiuterà a capire tutto sull’identità della persona in questione.

Non troppi anni fa, andavano di moda i test sull’amore e le corrispondenze varie sull’affinità. I millennials ricorderanno bene quel periodo: era estate, si andava in spiaggia e si cercava in ogni modo di convincere i propri genitori a comprare il “Cioè”, una rivista destinata ai teenager.

Proprio all’interno del giornaletto, vi si trovavano poster, curiosità varie sui propri beniamini e infine i test sull’amore corrisposto o non corrisposto. Il tutto era interessante perché ci si riuniva per dare le proprie risposte, segnare i punti in forma analogica e infine sommare tutto per ricevere la soluzione.

Ad ogni modo, col passare del tempo, le cose sembrerebbero essere vertiginosamente cambiate. Infatti, ora tutto avviene in forma digitale e nemmeno la poesia del segnare i punti su un foglietto di carta c’è più. Tuttavia, il procedimento è diventato più semplice e immediato.

Infatti ora i test sono alla portata di tutti. Ognuno dal proprio cellulare può accedere a contenuti del genere, il più delle volte distribuiti in forma totalmente virtuale, con calcoli automatici che fanno risparmiare moltissimo tempo. Dunque, qual è la persona seriamente innamorata di te?

Il test

Secondo il test de Il Lato Positivo, con sole sette domande è possibile scoprire qual è l’identità della persona che segretamente ti ama. Ecco le domande. Ricorda di segnare il punteggio.

1. Come ti descriveresti in una sola parola?

a. gran lavoratore (10 punti) b. onesto (0 punti) c. fedele (20 punti) d. avventuroso (30 punti)

2. Dove trascorri il tuo tempo?

a. a casa (30 punti) b. molto in giro (0) c. a casa di amici (20) d. a scuola o al lavoro (10)

3. Se fai un incidente, chi chiameresti prima?

a. famiglia (0) b. amico (20) c. uno sconosciuto (10) d. un vicino (30)

4. Qual è la tua stagione preferita?

a. inverno (20) b. primavera (0) c. estate (30) d. autunno (10)

5. Cosa fai nel tempo libero?

a. studiare (20) b. shopping (10) c. cantare una canzone (30) d. altro (0)

6. Com’è per te l’appuntamento perfetto?

a. andare al cinema (0) b. bere un caffè e chiacchierare (10) c. una cena romantica (20) d. un incontro al pub (30)

7. Con chi ami passare il tuo tempo?

a. con i colleghi (10) b. con gli amici (20) c. con i familiari (30) d. con conoscenti (0)

Il risultato del test: le 6 coppie

A quanto pare, in base al punteggio totalizzato, si otterrà la risposta che si cercava. Infatti, secondo lo scherzoso test, se hai totalizzato da 0-50 punti, la persona innamorata è la tua prima cotta; da 60-100 è un collega; da 110-150 il tuo migliore amico.

Sorprende invece il punteggio 160-210, per cui la persona innamorata sarebbe il proprio vicino o vicina di casa. Insomma, l’affidabilità del test è minima, ma tentar non nuoce!