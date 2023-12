Tempesta di multe per gli automobilisti di Roma: quanto è previsto che incassino nel 2024

Purtroppo chi ha avuto delle multe dovrà fare i conti con una cruda realtà. Ecco a cosa andranno incontro con l’avvenire del nuovo anno

Roma è sicuramente una delle città più famose del mondo per la storia e la cultura che offre con le testimonianze del passato. Non a caso nell’eterna Caput Mundi tanti sono i turisti che si recano per ammirare le sue meraviglie, in particolar modo il Colosseo.

È anche affermata per la sua cucina. Infatti i ristoranti propongono tante prelibatezze al punto tale da far leccare i baffi a chiunque. Tra le specialità non possono mancare i bucatini all’amatriciana, i rigatoni alla carbonara, i tonnarelli cacio e pepe e la gricia.

Tuttavia ci sono anche dei lati negativi che possono gravare sulle spalle della massa. La capitale italiana, essendo una grande metropoli, deve fare i conti con una popolazione numerosa e con strade perennemente trafficate. Tra cantieri, strade interrotte e smog c’è sempre qualcuno che per la fretta cerca di trovare una soluzione per arrivare a destinazione.

Non sempre le soluzioni sono buone, dato che non mancano automobilisti che sostano in aree non consentite non rispettando così il codice della strada. Per questo motivo si dice che l’incasso previsto per questo tipo di sanzioni sarà elevatissimo.

Un incasso inaspettato per le multe nella capitale italiana

“Si prevede per l’annualità 2024 un incasso pari a 259 milioni 261 mila 263,21 euro“, ecco cosa è stato riportato nella delibera di giunta “sul riparto dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni previste dal codice della strada”.

Una cifra che ha lasciato tutti a bocca aperta. Eppure si dice che qualcosa può variare per una serie di fattori che non si possono ignorare. Andiamo a scoprire ogni minimo dettaglio.

Ecco come saranno spesi i soldi delle multe

In pratica 246,6 milioni sarebbero i soldi derivanti dalle sanzioni del codice della strada senza tener conto delle multe date per eccesso di velocità. In quel caso è previsto un incasso di 12,6 milioni. Ma è stato precisato che una parte del ricavato verrà messo al “fondo crediti di dubbia esigibilità”. Lo scopo è spendere in manutenzione stradale, segnaletica e sicurezza, acquisto di autovelox mobili e corsi sull’educazione stradale a scuola.

Tuttavia si tratta solo di ipotesi per il momento perché bisogna tener presente i ricorsi, gli annullamenti e i mancati pagamenti. A occhio e croce si scenderebbe così a 92 milioni per multe in sicurezza stradale mentre 6,1 milioni per quelle con violazione di limiti di velocità.