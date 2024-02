Sei gufo o allodola? Questo test ti svela in quale momento della giornata sei più felice e produttiva

Sei gufo o allodola? Niente paura, questo test te lo rivelerà, senza se e senza ma. Il tuo momento top durante la giornata.

Il mondo è bello perché vario, sentenzia un detto. O ancora, non tutti siamo uguali e ognuno ha la sua particolarità. Potremo sostanzialmente andare avanti all’infinito pronunciando modi di dire in tale direzione e sfiorando pure luoghi comuni ma alla fine il concetto è sempre lo stesso.

Dobbiamo accettare il fatto che ciò che va bene per noi, non è magari il massimo per un altro. Ciò vale sia per quanto concerne la dieta, intesa come alimentazione, così come lavori, rapporti e stile di vita, oltre che di look e di studi. Dobbiamo dunque capire chi siamo, cosa vogliamo da noi stessi, amarci e rispettarci, conoscendo i nostri pregi, così come i nostri difetti.

Fondamentale è poi sapere quali sono i nostri punti di forza ma anche le nostre debolezze. Siamo essere umani e come tali non possiamo e non dobbiamo essere perfetti né caratterialmente né fisicamente parlando. Inoltre, sebbene, come sostenevano gli antichi, ” tutto scorre”, noi non possiamo cambiare ciò che siamo e la nostra indole.

Sei gufo o allodola? Il test che ti aiuta a scoprirlo

Chiaro è che con il passare degli anni aumentano le responsabilità anche e soprattutto se si decide di costruirsi una famiglia, mettendo al mondo dei figli. E dunque possono cambiare le abitudini e le priorità. Dunque può in effetti capitare che una persona che fino a qualche anno prima poteva essere vista come un gufo, oggi sia un’allodola o viceversa.

Capire di che pasta siamo fatti non è in ogni caso di certo facile. Del resto si sostiene che non basti una vita intera per capirsi fino in fondo. Tuttavia ci sono alcuni aspetti che possono farci intendere se possediamo maggiormente l’indole del primo o della seconda. E voi siete pronti a scoprirlo insieme a noi?

I responsi

Se dormite meno delle canoniche 8 ore a notte e ve ne bastano sei o sette per sentirvi al top e se adorate darvi da fare soprattutto la sera, magari mettendovi al pc di casa per inviare email, controllare i conti o finire dei lavori di ufficio, significa che indubbiamente avete l’anima del gufo che è un animale notturno e che adora il buio, oltre che il silenzio.

Al contrario se adorate la luce e alzarvi presto al mattino per godervi tutti i numerosi piaceri che la giornata può regalarvi fin dalle prime luci, siete decisamente delle allodole. Non amate tirare fino a tardi e solitamente cenate presto. Una tisana rilassante, un poco di Televisione o un buon libro e poi di corsa a nanna. Del resto la sveglia prima delle 7 vi suona di certo e poco dopo vi mettete a lavorare.