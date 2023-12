Segnatevi questo indirizzo: è la via più bella di Roma | Chi ci vive è davvero fortunato: è un sogno ad occhi aperti

Questa è una delle strade più belle che potete percorrere nel cuore della capitale italiana. Passeggiare lì vi farà sognare a occhi aperti! Ecco di quale si tratta e perché è così caratteristica

Roma è una grande città cosmopolita con testimonianze artistiche, architettoniche e culturali delle antiche popolazioni che hanno vissuto nel nostro territorio.

Per antonomasia è definita la Caput Mundi e il cuore della cristianità cattolica. Tante sono le persone che si recano nella capitale italiana per ammirare le sue bellezze a dir poco indescrivibili.

I Musei Vaticani, per esempio, ospitano capolavori come la Cappella Sistina di Michelangelo. La Basilica di San Pietro è considerata un capolavoro dell’arte italiana e ogni giorno ci sono file chilometriche per accedervi.

A pochi minuti dalla Basilica è possibile percorrere una delle vie più caratteristiche del posto. Andiamo a scoprire di quale si tratta

La strada più bella a pochi passi dalla Basilica di San Pietro

Si sviluppa parallelamente al corso del Tevere, tra il rione Regola e il rione Ponte. Si estende da Piazza San Vincenzo Pallotti a Piazza dell’Oro (in corrispondenza rispettivamente del Ponte Sisto e della Chiesa di San Giovanni dei fiorentini). Risale ai primi anni del 1500, vale a dire nel periodo rinascimentale.

Fu realizzata per volontà del Papa Giulio II (infatti da lui deriva il suo nome). Fu affidato il progetto ha Donato Bramante che si occupò anche della Basilica di San Pietro. In realtà Lo scopo del Papa era dare un nuovo aspetto urbanistico alla città. All’inizio doveva essere sede delle attività finanziarie, ma poi con il tempo sono stati costruiti dei palazzi destinati ai cittadini. Ci sono anche la Chiesa dello Spirito dei Napoletani e la Chiesa di Santa Caterina da Siena. Ci sono anche botteghe di antiquariato.

Via Giulia con l’Arco Farnese, un sogno a occhi aperti

Partendo dal presupposto che ogni angolo della capitale italiana è bellissima, tutti sono concordi nel dire che via Giulia ha un qualcosa di particolare. Prima di tutto ha una lunghezza in linea retta di oltre 1000 metri ed è proprio per questo motivo che è nota per essere la strada più lunga della città.

Il simbolo di via Giulia è l’Arco Farnese, opera di Michelangelo Buonarroti nel 1540. Lo scopo era creare un collegamento fra il giardino di Palazzo Farnese e Villa Farnesina, collocata sulla sponda opposta del Tevere. Ci sono anche tre ristoranti e i palazzi storici sono caratterizzati da affreschi e fregi con facciate ingrigite per via dello scorrere del tempo. Percorrendo questa strada è come fare un tuffo in un’altra dimensione.