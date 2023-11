“Se mi richiamano ci vado”: richiesta accorata a Milly Carlucci | Chi vuole tornare a Ballando con le stelle

Una storica protagonista di “Ballando con le Stelle” bussa ancora alla porta di Milly Carlucci: l’ammissione lascia il pubblico di stucco.

L’apprezzata conduttrice Milly Carlucci rappresenta una garanzia per la pubblica emittente, ed ha firmato il successo di numerosi programmi Rai, uno su tutti il talent danzereccio “Ballando con le Stelle”.

Da pochi giorni la fulva mattatrice ha inaugurato la 18esima edizione del format, ed accolto nel parterre dello show una nuova schiera di potenziali talenti.

Nel cast spiccano infatti Simona Ventura, Antonio Caprarica, Carlotta Mantovan, Giovanni Terzi, Lino Banfi, Lorenzo Tano, Paola Perego e Ricky Tognazzi. Ed ancora: Rosanna Lambertucci, Sara Croce, Teo Mammuccari e l’esplosiva Wanda Nara.

La giuria, invece, è rimasta immutata, e Selvaggia Lucarelli ha già dispensato i primi giudizi tranchant sui concorrenti in gara. Una nota ex ballerina del programma, invece, ha espresso chiaramente il desiderio di tornare sui propri passi… In senso proprio, e figurato!

Natalia Titova pronta a tornare alla corte di Milly Carlucci

La ballerina professionista Natalia Titova ha contribuito per anni al successo di “Ballando con le Stelle”, e proprio nel corso del programma ha conosciuto l’attuale compagno di vita Massimiliano Rosolino. L’avvenente danzatrice russa ha però abbandonato lo show a causa di alcuni problemi di salute, e ad oggi rimpiange amaramente la propria scelta.

Ha infatti rivelato a “Novella 2000”: “Sono stata a ‘Ballando’ dalla prima edizione. Ho lasciato il programma per il ripresentarsi del problema al ginocchio con il quale sono nata, e perché pensavo che non si potesse percorrere per tutta la vita la stessa strada. Ma ora sono fortemente pentita di aver lasciato ‘Ballando‘. Ho capito che avrei potuto trasformarmi e crescere anche all’interno del programma“. Natalia Titova ha quindi concluso: “Se potessi tornare indietro, non lo lascerei mai… Se mi richiamano a ‘Ballando’, io ci vado!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natalia Titova (@nataliatitovaofficial)

Natalia Titova e la deludente esperienza ad “Amici”

La consorte di Massimiliano Rosolino non ha arrestato la sua carriera televisiva dopo il suo congedo da “Ballando con le Stelle”: ha infatti accettato l’ingaggio di Maria De Filippi nel ruolo di ballerina professionista ad “Amici”. Il percorso nel talent, però, non l’ha appagata: “Non mi ha soddisfatta. Non ero una ballerina, ma una maestrina“.

Natalia Titova ha poi rincarato la dose: “Non mi è stata proposta la cattedra di ballo, e io sono andata avanti, senza rimpianti, perché lì i ragazzi arrivano dopo molte selezioni, e già formati. Io preferisco ballare, o partire da zero con un amatore“.