Stefano De Martino al settimo cielo | La bellissima si mostra con il pancione: “Ti aspettiamo piccolo”

Stefano De Martino non vede l’ora che arrivi la cicogna. La famiglia è al settimo cielo per la splendida notizia

Stefano De Martino è uno degli allievi del talent show Amici di Maria De Filippi a essere diventato uno dei personaggi pubblici di punta nel mondo dello spettacolo italiano. Adesso si sta cimentando nella conduzione di alcuni programmi e così ha messo da parte la danza.

Secondo i fan è un vero peccato perché durante la sua permanenza nella scuola di canale 5 era riuscito a convincere perfino la severa maestra Alessandra Celentano. Eppure quando lui ha ricoperto il ruolo di giudice a una delle vecchie fasi del Serale ha avuto dei battibecchi con lei per via di opinioni diverse su ballerini.

Amici non gli ha dato solo la popolarità, ma gli ha permesso di trovare l’amore. Ha lasciato Emma Marrone per Belen Rodriguez, la quale lo ha reso padre di Santiago. Per mesi sono stati al centro dell’attenzione perché in tanti credevano nella loro love story.

Dopo un po’ di tempo hanno annunciato la rottura e lei si è lasciata andare tra le braccia di Andrea Iannone. Poi ha dato un’altra possibilità a Stefano, ma dopo l’ennesimo addio lei ha avuto un fidanzamento con Antonino Spinalbese e così è nata Luna Marì. La piccola è entrato subito nel cuore di Stefano e a breve dovrà fare spazio per un’altra persona speciale.

Fiocco azzurro per Stefano De Martino

Stefano non si è mai sbilanciato sulla separazione con Belen. Lei adesso è felice accanto a Elio Lorenzoni mentre lui e al centro del gossip per via della sua frequentazione con Martina Trivelli.

È di Pescara, ma vive a Milano. Non fa parte del mondo dello spettacolo, in quanto lavora presso un’azienda di cosmetici. Quando è stata menzionata la cicogna, qualcuno ha pensato a una seconda paternità per Stefano. In realtà le cose stanno diversamente.

“Io e te, 32 settimane”

La persona in questione che è in dolce attesa non è la fidanzata di Stefano, bensì la sorella Adelaide. Nella foto pubblicata sul suo profilo Instagram è evidente che tra qualche mese diventerà madre. È nata l’8 giugno 1994 e anche lei si è trasferita a Milano dove lavora come fashion blogger.

È fidanzata con il producer e manager Diego Di Domenico, nipote del paroliere e cantautore Enzo Di Domenico, ed entrambi hanno annunciato che diventeranno genitori di un bambino che chiameranno Mattia. Il futuro zio è entusiasta della splendida notizia. Santiago avrà un cugino con il quale giocare insieme un giorno.