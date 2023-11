Brigitte Nielsen, dai successi alla scomparsa dalla tv: ecco che fine ha fatto | Meritava una conclusione diversa

Brigitte Nielsen, che fine ha fatto l’artista? Dopo tanto successo, è scomparsa del tutto dalla TV.

In molti si stanno chiedendo che fine abbia fatto la splendida Brigitte. Per tantissimi anni ci ha fatto sognare per la verità non solo sul Piccolo ma anche sul Grande Schermo. Star di stampo internazionale, è stata sovente al centro della Cronaca Rosa per i suoi passati amori e svariati flirt. Donna bellissima e audace, non è mai passata inosservata per la sua incredibile fisicità e innata simpatia.

Per tanto tempo era praticamente onnipresente in TV, non solo in svariate fiction di successo, ma anche di tanti programmi e salotti televisivi che ormai pullano ovunque. Una delle sue ultime apparizioni in tale direzione l’ha effettuata da Barbara D’Urso. E quando l’ha messa in atto non era per parlare dei suoi progetti lavorativi.

No, l’argomento principe era stata la sua famiglia allargata e il difficile e complicato rapporto che ha con il figlio Killian, il suo secondogenito. Tra l’altro recentemente la coppia, composta dall’attrice e dal giovane, era stata richiesta, a quanto pare, come unico concorrente per l’edizione attualmente in corso del Grande Fratello.

Brigitte Nelson, dopo il successo l’oblio

A quanto pare non c’è stato niente da fare dal momento che se da un lato il giovane era assai desideroso d partecipare lo stesso non si è potuto dire della madre che non ha in alcun modo cambiato idea, non consentendo dunque nemmeno a lui di vivere questa esperienza. Chiaramente ciò ha infranto i tanti cuori degli estimatori di Brigitte.

La donna tuttavia da tempo pare non essere più interessata al mondo dello Spettacolo e della ribalta. Non rilascia interviste e non racconta molto di se. Quel che è certo è che ha lasciato da tempo l’Italia che in ogni caso porta sempre nel cuore, così come gli italiani. Sapete dove vive e cosa fa oggi?

La sua vita in America da mamma e moglie

La Nielsen vive da tempo a Los Angeles con il suo nuovo e giovane marito di origini sarde. Con lui nel 2018 ha messo al mondo la sua quinta figlia, che è l’unica femmina. Insomma, a quanto pare lei ora come ora vuole solo godersi il suo ruolo di mamma e di moglie, senza mettersi ancora troppo in gioco. Tuttavia non ha mai abbandonato del tutto il mondo del Cinema e della Moda.

Tuttavia pare che i reality non le interessino, così come lasciare l’America, salvo per qualche viaggio o ospitata. Lo ha fatto a Domenica In, dalla meravigliosa Mara Venier dove ha ricevuto una bellissima sorpresa. Si tratta di un video messaggio da parte di Pippo Baudo che ha voluto ricordare i bei momenti professionali condivisi con lei, Festival di Sanremo incluso.