Scam sentimentali, la nuova truffa ti ruba cuore e soldi: se noti questi dettagli chiudi ogni rapporto

Scam sentimentali, una nuova mega truffa che ti spezza il cuore e ti ruba tanti soldi. Come funziona.

Fa davvero male, anzi malissimo, sentirsi prendere bellamente in giro. E qui non parliamo di uno scherzo ma di un fatto di cronaca che oggi si sta diffondendo tristemente a macchia d’olio. Si tratta di una truffa, a dir poco pesantissima, che sta gettando nella disperazione uomini e donne di ogni età che ora si vergognano per esserci caduti/e con tutte le scarpe.

In realtà non c’è nulla di cui vergognarsi. Semmai si dovrebbero vergognare, e pure tanto, coloro che si sono permessi di farci del male e servirsi del nostro buon cuore per derubarci tanti bei soldini. E con la grande crisi, sia sociale che economica, che troneggia tristemente nel nostro Paese, tutto ciò sarebbe ancora di più da evitare come la peste.

In ogni caso anche se sappiamo che non sia giusto toglierci del pane di bocca per darlo a una persona che magari conosciamo appena e poi siamo costretti a tirare la cinghia per arrivare sani e salvi a fine mese, quando ci sentiamo attratti da lei e addirittura ci innamoriamo, non badiamo affatto a tutto ciò.

Scam sentimentali, la nuova truffa che viaggia forte in Rete

Del resto, come recita un famoso detto, l’amore rende ciechi. E anche se parenti, amici e colleghi di lavoro, qualora vengano a conoscenza del fatto, ci invitino alla prudenza e a smetterla di dare denaro a questo individuo, noi proseguiamo a spron battuto a farlo. Ovviamente non all’inizio della nostra conoscenza capita. No, solitamente dopo qualche settimana o un mese.

Diciamo che il truffatore, o la truffatrice, ci studia molto bene prima di contattarci sui Social. Del resto qui, grazie alla pubblicazione di stati, pensieri, video e foto può capire che tipi siamo e quindi se potremmo abboccare al suo amo. Magari siamo soli e single da tempo e quindi più bisognosi di affetto e di qualche parola gentile. E se capisce che è così ecco che parte all’attacco.

I dettagli che devono farti scappare

Inizialmente avviene una vera e propria fase di corteggiamento. Ci fa volare con lunghe chattate, messaggini del buongiorno e della buona notte e magari pure dediche speciali con tanto di emoticon, meme romantici e canzoni d’amore degne di nota. Talvolta ci manda note vocali appassionate e avvengono persino telefonate. Peccato che faccia tutto parte di un piano ben studiato a tavolino.

Quando difatti capisce che siamo cotti a puntino, inizia a parlarci dei suoi problemi. Il più delle volte sono legati alla salute. Parla di medicine e di cure costosissime alle quali deve sottoporsi per salvarsi la penne. E noi che facciamo a quel punto? Possiamo lasciare da sola e senza aiuto la persona che amiamo? Giammai! E così iniziamo a darle tanti soldi. E una volta che li ha ottenuti, sparisce nel nulla.