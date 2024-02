Sapete qual è il Parco più grande di Roma? La maggior parte risponderà nel modo sbagliato

Roma ha tantissimo da offrire, anche a coloro che vogliono staccare la spina dalla frenetica vita di città. Ecco uno dei parchi più belli in assoluto da visitare

Roma è una delle città più visitate d’Italia per una serie di motivi. In primis per il grande patrimonio storico e culturale che ancora oggi è possibile contemplare. Basta pensare che il Colosseo è stato costruito nel periodo di governo degli imperatori appartenenti alla dinastia dei Flavi (69-96 d C.). Da non dimenticare gli splendidi affreschi dei Musei Vaticani.

Per fortuna la Caput Mundi ha anche 28 milioni di mq di verde. Molti sono inclusi nei parchi. Quelli più belli in assoluto sono famosi per alcune caratteristiche.

Il Parco Regionale dell’Appia Antica ha 3.500 ettari e si estende dai confini di Roma fino a Ciampino. Villa Ada che si trova su via Salaria vicino ai Parioli. Al suo interno c’è la sede dell’ambasciata egiziana e gli amanti dell’arte neoclassica possono ammirare questo stile proposto dagli edifici del luogo. È un ottimo luogo in estate per gli alberi che garantiscono l’ombra a chiunque.

A seguire c’è Villa Torlonia in via Nomentana. Si tratta di un parco pubblico e all’interno c’è il Casino Nobile. Non mancano aree destinate ai bambini è un museo comunale per gli appassionati di cultura. La Villa Borghese è la più famosa caratterizzata dalla presenza di un laghetto. Ha 9 ingressi e tra questi ci sono quelli di Piazza del Popolo e Porta Pinciana. L’elenco procede.

I parchi più belli in assoluto, ma uno batte tutti

C’è anche Villa Gordiani su via Prenestina. Ci sono i resti di una villa di alcuni imperatori romani e ci sono giostre per bambini con possibilità di cavalcare. Il Parco Adriano prende nome dall’imperatore Adriano e attualmente è noto come Castel Sant’Angelo.

Abbiamo Villa Lais in via Tuscolana. Ha 4 ingressi e al suo interno c’è un anfiteatro destinato a varie manifestazioni. Un edificio è frequentato soprattutto da coloro che si uniscono in matrimonio in presenza del sindaco. Adesso andiamo a scoprire il parco più grande presente a Roma.

Un parco con un panorama spettacolare

Stiamo parlando di Villa Doria Pamphili. Ha 184 ettari, ragion per cui è il parco più grande presente nel territorio Romano. Si trova tra la via Aurelia e via Vitellia, e al suo interno c’è la sede di rappresentanza del governo italiano.

È caratterizzato da un piccolo corso d’acqua che da vita a un laghetto. Per chi non lo sapesse c’è un punto strategico che consente di ammirare la splendida cupola di San Pietro. Se vi trovate di passaggio a Roma non potete non passarci.